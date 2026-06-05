Πρεμιέρα με το δεξί θέλει η εθνική κόντρα στη Σουηδία

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών αγωνίζεται σήμερα στην πρεμιέρα του CEV European League 2026, όπου θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια του πρώτου τουρνουά Σουηδία (19.00 ώρα Ελλάδας, EurovolleyTV) στο «Idrottshallen» του Λουντ.

Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης την πρώτη της προπόνηση στο κλειστό «Idrottshallen» -χωρητικότητας 1700 θέσεων σύμφωνα με τη CEV- το οποίο θα φιλοξενήσει τους αγώνες του τριημέρου, με τους διεθνείς μας να δηλώνουν αισιόδοξοι και έτοιμοι για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Χριστοφιδέλης: «Δύσκολο το έργο μας αλλά είμαστε αισιόδοξοι»

Ενόψει της πρεμιέρας κόντρα στην «οικοδέσποινα» Σουηδία, ο Ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε τις επίσημες διοργανώσεις σε ένα γεμάτο καλοκαίρι όπως έχουμε πει πολλές φορές. Σίγουρα θα χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο όσον αφορά στην προετοιμασία των παιδιών, δυστυχώς δεν τον είχαμε. Παρά ταύτα κάναμε μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι. Η Σουηδία θεωρώ ότι είναι αν όχι η πιο δύσκολη μια από τις πιο δύσκολες αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουμε μέχρι το τέλος των προκριματικών στη διοργάνωση, οπότε το έργο μας είναι διπλά δύσκολο. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε υγιείς και έτοιμοι να παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι».

Πρωτοψάλτης: «Να βάλουμε γερή βάση για τη συνέχεια».

Ο αρχηγός της Εθνικής ανδρών Θανάσης Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Ξεκινάμε με θετική ενέργεια και ανυπομονησία το τουρνουά, το οποίο όπως διαμορφώθηκε με τα νέα δεδομένα στο σύστημα έγινε πιο δύσκολο και ταυτόχρονα κάνει πιο σημαντική την πρόκριση στους τέσσερις που δίνει και το εισιτήριο για το ευρωπαϊκό. Θέλουμε να φτάσουμε στην τελική τετράδα και γι’ αυτό θα δώσουμε ό,τι μπορούμε για να τα καταφέρουμε. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο εμπόδιο που είναι η Σουηδία, η οποία έχει ίδιους στόχους με εμάς και είναι μια από τις ανταγωνίστριές μας, θέλουμε να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας και να κατακτήσουμε τη νίκη έτσι ώστε να βάλουμε γερή βάση για τη συνέχεια»!

Γνώριμη και ιδιαιτέρως ανταγωνιστική η Σουηδία

Οι δύο ομάδες γνωρίζονται αρκετά καλά, καθώς το περασμένο καλοκαίρι είχαν βρεθεί αντιμέτωπες σε φιλικές αναμετρήσεις στην Άρτα στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Η Σουηδία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο43 της παγκόσμιας κατάταξης και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία, έχοντας στο δυναμικό της αθλητές που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ξεχωρίζουν ο 24χρονος κεντρικός Τζέικομπ Έκμαν, ο οποίος αγωνίζεται στις Κάννες, ο πασαδόρος Όσκαρ φον Σίντοφ που κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα Βελγίου με τη Νόλικο Μασέικ, καθώς και οι Ντάνιελ Γκρουβέους και Άξελ Ένλουντ, βασικά στελέχη της γερμανικής Λίνεμπουργκ που έφτασε μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος και του CEV Cup.

Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών

Πασαδόροι: Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής.

Διαγώνιοι: Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου.

Ακραίοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Αλέξανδρος Ράπτης, Σπύρος Χανδρινός.

Κεντρικοί: Θοδωρής Βουλκίδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος, Λάμπρος Πιτακούδης, Δημήτρης Θεοδόσης.

Λίμπερο: Άρης Χανδρινός, Δημήτρης Τζιάβρας.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον Ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη, τους συνεργάτες του Γιώργο Στεφάνου και Κώστα Καρπαθάκη, τη στατιστικολόγο Βίκυ Νεντή, τον τιμ μάνατζερ Μάριο Γκιούρδα, τον φυσιοθεραπευτή Γιώργο Ζαζά, τον γυμναστή Λάμπρο Δάνα και τον φροντιστή Ζαννή Ρούσσο.

ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

19.00: Ελλάδα – Σουηδία

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

17.00: Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

17.00: Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

20.00: Ισλανδία – Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

19.00: Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

19.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα