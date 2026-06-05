ΟΦΗ: Ξεκαθαρίσει η υπόθεση Μπόρχα Γκονζάλεθ

Η παραμονή του Μπόρχα Γκονζάλεθ στον ΟΦΗ θα τεθεί επί τάπητος.

Ο ΟΦΗ κλείνει ένα-ένα τα μέτωπα του ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν, καθορίζοντας τις μεταγραφικές του ανάγκες. Με τον Ταξιάρχη Φούντα να συμφωνεί για νέο συμβόλαιο έως το 2029, σειρά παίρνει η υπόθεση του Μπόρχα Γκονζάλεθ.

Ο Ισπανός δεξιός μπακ αποτελεί έναν ποιοτικό παίκτη, που φέτος δεν αγωνίστηκε πολύ λόγω τραυματισμών. Ωστόσο, σε 26 ματς είχε απολογισμό τρία γκολ και έξι ασίστ. Ενόψει της νέας σεζόν που θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τον ΟΦΗ, καθώς μέχρι τα Χριστούγεννα αναμένεται να δώσει 30 ματς, το ρόστερ πρέπει να διαθέτει λύσεις.

Γι’ αυτό θα γίνει προσπάθεια παραμονής του Μπόρχα Γκονθάλεθ, ωστόσο στο τραπέζι θα μπει και η αγωνιστική ετοιμότητα του 30χρονου Ισπανού.

