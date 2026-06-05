Καραγκούνης για τη Λεωφόρο: «Αυτό το γήπεδο σού δίνει ώθηση, σε κάνει να αποδώσεις παραπάνω από το 100%» (vid)

Τις αναμνήσεις του από το γήπεδο της Λεωφόρου μοιράστηκε ο Γιώργος Καραγκούνης στους «Πρωταγωνιστές».

Στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη για τη Λεωφόρο μίλησε και ο Γιώργος Καραγκούνης. Ο εμβληματικός αρχηγός των «πρασίνων» αναφέρθηκε στις μεγάλες στιγμές που έζησε σε αυτό το γήπεδο, όπου λύγισαν μεγαθήρια, αλλά και στο πως ονειρευόταν να φορέσει μια μέρα τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Καραγκούνης:

«Αυτό το γήπεδο σού δίνει ώθηση, σού δίνει ενέργεια και σε κάνει να αποδώσεις παραπάνω από το 100%. Έρχονταν εδώ κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και δεν πέρασε καμία. Αυτό τα λέει όλα. Ήρθε η Άρσεναλ που είχε πάρει το πρωτάθλημα αήττητη στην Premier League και έχασε, η Μπαρτσελόνα έχασε, με τη Ρεάλ κάναμε το 2-2. Ήταν ανεπανάληπτα αυτά που είχε ζήσει η ομάδα σε αυτό το γήπεδο. Η ενέργεια που έβγαζε ήταν κάτι το φανταστικό. Από τη στιγμή που φτάναμε στο γήπεδο και βγαίναμε για προθέρμανση ήταν κάτι μαγικό, σαν να μην πατούσες σε χορτάρι. Όλος ο κόσμος φώναζε το όνομά μας και νιώθαμε ότι δεν μπορούσαμε να χάσουμε από κανέναν γι αυτό κάναμε αυτές τις επιτυχίες.

Θυμάμαι τον Ότο Ρεχάγκελ, είχε έρθει να μας δει να παίζουμε εδώ και του άρεσε πολύ ο τρόπος που έπαιζε αυτή η ομάδα. Ξεπατίκωσε τον τρόπο που παίζαμε κι έλεγε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί με όλους, αυτό θέλαμε και για την Εθνική.

Από το χωριό μου όταν ξεκινούσα είχα όνειρο να παίξω στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ελλάδος. Θυμάμαι περιμέναμε τις Τετάρτες για να δούμε την ομάδα, τι κάνουν, για να τα κάνουμε κι εμείς μετά στην αλάνα.

Με το γκρέμισμα της Λεωφόρου φεύγει ένα μεγάλο κομμάτι. Εγώ έζησα τη Λεωφόρο στα πιο πέτρινα χρόνια επειδή ήρθα το '90 στην ομάδα. Τότε η Λεωφόρος ήταν χωράφι και έβαζαν εμάς τους μικρούς να παίζουμε εδώ. Για μένα, ενα παιδι από το χωριό, όπως και να ήταν,ήταν ιδιαίτερο να παίζω εδώ. Ποιος θα ξεχάσει τις νίκες, τους πανηγυρισμούς μπροστά από τη Θύρα 13 στο ματς με την Άρσεναλ κι άλλες πολλές στιγμές. Έτσι είναι η ζωή, πρέπει να προχωρήσεις και για να γίνεις μεγαλύτερη ομάδα πρέπει να έχεις καινούριο σπίτι».

