Poll: Θα κάνει το 2-0 ο Ολυμπιακός ή θα ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός;

Η σειρά των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Stoiximan GBL ξεκίνησε επεισοδιακά και απόψε το Game 2 θα κρίνει πολλά για τον τίτλο. Ψηφίστε στο SDNA, ποια ομάδα πιστεύετε θα κερδίσει;

Απόψε διεξάγεται το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Παναθηναϊκό Aktor να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 21:00 στο Telecom Center Athens. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ και έχουν την ψυχολογία με το μέρος τους, ενώ το «Τριφύλλι» έδειξε ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά, αν έχει μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι του.

Για τον Παναθηναϊκό, η συμμετοχή των Κώστα Σλούκα και Νίκου Ρογκαβόπουλου θα κριθεί την τελευταία στιγμή, ενώ για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα αμφίβολος παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Τι θα γίνει στο Game 2;

