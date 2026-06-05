«Μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας»: Νεκρός ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι από τον γιο της συντρόφου του

Σοκαρισμένο είναι τις τελευταίες ώρες το Χόλιγουντ με την είδηση της δολοφονίας του 81χρονου ηθοποιού Τζέιμς Χάντι, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε γνωστές ταινίες όπως «Jumanji», «Top Gun: Maverick» και «Taps».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας άνδρας τηλεφώνησε στην αστυνομία, δηλώνοντας: «είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο που υπέδειξε ο καλών και εντόπισαν τον Χάντι αναίσθητο στην μπροστινή αυλή κατοικίας, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος.

Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Λίγο αργότερα, ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι εκείνος ήταν ο δράστης που αναζητούσαν. Ο Γκλέντχιλ είναι γιος της συντρόφου του ηθοποιού και ζούσε μαζί με τη μητέρα του. Εντοπίστηκε επίσης σε πλάνα κάμερας ασφαλείας κοντά στο σπίτι μετά το περιστατικό και συνελήφθη με κατηγορία για φόνο, με την εγγύησή του να ορίζεται στα 2.000.000 δολάρια.

Το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

Ο Χάντι ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του ’70. Πιο πρόσφατα είχε εμφανιστεί στο «Top Gun: Maverick» σε ρόλο μπάρμαν, ενώ είχε συμμετάσχει και στην ταινία «Jumanji» (1995). Επίσης είχε εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως «The West Wing», «NCIS: Los Angeles», «CSI: NY», «ER», «The X-Files» και άλλες.

Πηγή: iefimerida.gr