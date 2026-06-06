Ο Χάαλαντ και οι συμπαίκτες του, την… άκουσαν από την ζέστη στις ΗΠΑ!

Οι παίκτες της Νορβηγίας δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην αποπνικτική ζέστη της Βόρειας Καρολίνας!

Η επιστροφή της Νορβηγίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια δείχνει να είναι πιο δύσκολη από ότι φαντάζονταν οι παίκτες της.

Οι Νορβηγοί αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα από την αφόρητη ζέστη στο Γκρίνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας, όπου κάνουν το τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους λίγο πριν από την σέντρα του Μουντιάλ.

Η θερμοκρασία στην τελευταία προπόνηση ξεπέρασε τους 36 βαθμούς και πολλοί από τους παίκτες πέταξαν ότι περιττό φορούσαν και άρχισαν την ηλιοθεραπεία στο γρασίδι του γηπέδου, με τις φωτογραφίες τους να γίνονται viral στα social media.