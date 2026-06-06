Η Εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών πέτυχε την πρώτη της νίκη στο CEV European League, επικρατώντας με 3-0 σετ του Αζερμπαϊτζάν στο Λουντ της Σουηδίας.

Μετά την ήττα με 3-2 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα, το σύνολο του Κώστα Χριστοφιδέλη παρουσίασε σαφώς βελτιωμένη εικόνα και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

Με αυτή τη νίκη η Ελλάδα άνοιξε τον λογαριασμό της στη φετινή διοργάνωση και πλέον στρέφει την προσοχή της στο δεύτερο τουρνουά του European League, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Ισλανδίας.

Η επόμενη αναμέτρηση της Εθνικής είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (12/6, 20:00), απέναντι στην Ισλανδία.

Το ματς

Το πρώτο σετ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το 16-16. Η Ελλάδα ανέβασε τότε την απόδοσή της, εκμεταλλεύτηκε τα μπλοκ και την αποτελεσματικότητά της στην επίθεση, ξέφυγε με 17-19 και στη συνέχεια με 18-21, κατακτώντας τελικά το σετ με 20-25 για το 0-1.

Στο δεύτερο σετ, οι διεθνείς μπήκαν δυναμικά και πήραν από νωρίς προβάδισμα. Με καλό σερβίς και σταθερή αμυντική λειτουργία, η Ελλάδα έφτασε στο 7-12 και αργότερα στο 10-15, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα. Παρότι το Αζερμπαϊτζάν μείωσε στο 20-21 και προσπάθησε να επιστρέψει, η ελληνική ομάδα έμεινε ψύχραιμη και έκλεισε το σετ με 22-25, κάνοντας το 0-2.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο. Η Ελλάδα κυριάρχησε απόλυτα από τα πρώτα λεπτά, προηγήθηκε με 2-8 και στη συνέχεια με 3-13, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της. Η διαφορά συνέχισε να μεγαλώνει, φτάνοντας στο 4-16 και στο 5-19, με τους παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη να μην αφήνουν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους τους. Το τελικό 7-25 επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της «γαλανόλευκης» και σφράγισε τη νίκη με 3-0 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 15-16, 21-18, 25-20

2ο σετ: 8-6, 16-10, 21-19, 25-22

3ο σετ: 8-2, 16-4, 21-6, 25-07

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσους, 39 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ του Αζερμπαϊτζάν από 2 άσους, 30 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-23, 25-07) σε 77′.

Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κασαμαπαλής 5 (1/1 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Χανδρινός Σπ. 13 (9/19 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 60% υπ.-47% άριστες), Θεοδόσης 7 (6/7 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 7 (4/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 82% υπ.-64% άριστες), Βαϊόπουλος 8 (6/7 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 16 (13/27 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 40% υπ.-27% άριστες).

Αζερμπαϊτζάν (Μπόρις Γκρεμπένικοφ): Μπαϊράμοφ 7 (7/18 επ., 63% υπ.-26% άριστες), Ταγκιζάντε 2 (1/8 επ., 1 μπλοκ), Μέλνικοφ 13 (11/24 επ., 2 άσσοι), Αγκαμπάγιοφ, Μαμάντοφ Μ. 3 (3/8 επ.), Γκούρσκι / Γκασίμοφ (λ, 33% υπ.-00% άριστες), Αλίγιεφ (λ, 50% υπ.-25% άριστες), Αμπλού 1 (1/2 επ.), Αζίμοφ, Μαγίλοφ, Μαμάντοφ Αλ. 2 (2/4 επ.), Νικουλένκο 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ).