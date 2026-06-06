Φιλική πεντάρα πριν το Μουντιάλ για το Βέλγιο

Σαρωτικό το Βέλγιο, διέλυσε με 5-0 την Τυνησία σε φιλικό ματς στο «Κινγκ Μποντουέν» των Βρυξελλών, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έδειξαν πως είναι σ' εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, κάνοντας «σκόνη» την αμυντική διάταξη των βορειοαφρικανών. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία πήρε την εύκολη νίκη με τα γκολ των Τροσάρ (28'), Ντε Κετελάρε (53'), Ντε Μπρόινε (65'), Λουκεμπάκιο (82') και Ράσκιν (87'). Οι Τυνήσιοι από το 62ο λεπτό έπαιξαν δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Σαμπρί.

Η αποστολή του Βελγίου για το Μουντιάλ:

Τερματοφύλακες: Τιμπό Κουρτουά, Σένε Λάμενς, Μάικ Πέντερς

Αμυντικοί: Ζενό Ντέμπαστ, Αρθούρ Τεάτε, Κόνι Ντε Βιντέρ, Μπράντον Μέχελε, Νέιθαν Ενγκόι, Τόμας Μενιέ, Τίμοθι Καστάν, Μάξιμ Ντε Κάιπερ, Γιοακίν Σέις.

Μέσοι: Κέβιν Ντε Μπρόινε, Αμαντού Ονάνα, Γιούρι Τίλεμανς, Χανς Βανάκεν, Νικολά Ρασκίν, Άλεξ Βίτσελ

Επιθετικοί: Ζερεμί Ντοκού, Λεάντρο Τροσάρ, Αλέξις Σαλεμάκερς, Ντόντι Λουκεμπάκιο, Ρομέλου Λουκάκου, Τσαρλς Ντε Κέτελαρε, Ματίας Φερνάντες-Πάρντο, Ντιέγκο Μορέιρα