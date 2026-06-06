Έτσι δρούσε το κύκλωμα στις πολεοδομίες: Οι «ταρίφες» έως 30.000 ευρώ και τα δύο πρόσωπα - «κλειδιά»

Με «ταρίφες» που κυμαίνονταν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ, ανάλογα την «εξυπηρέτηση», η φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., είχε στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και έφοδοι σε πολεοδομίες της Αττικής, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη πέντε δημοσίων υπαλλήλων και ενός ιδιώτη που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι άτομα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 35 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί και ιδιώτες. Κατά τις έρευνες, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν χρηματικό ποσό που προσεγγίζει τις 400.000 ευρώ.

Οι «αρχηγοί» και ο «γνώστης»

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κορυφή της οργάνωσης βρίσκονταν δύο πρόσωπα - «κλειδιά» που φέρονται να είχαν τον πλήρη έλεγχο της δράσης της. Οι συγκεκριμένοι καθόριζαν τη στρατηγική, συντόνιζαν τις υποθέσεις που αναλάμβανε το κύκλωμα και αποφάσιζαν ακόμη και το ύψος των χρηματικών ποσών που θα ζητούνταν από τους ενδιαφερόμενους.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να είχε και μέλος με εξειδικευμένη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, το οποίο παρείχε οδηγίες για τον χειρισμό των φακέλων και πρότεινε τρόπους ώστε οι υποθέσεις να εμφανίζονται ως σύννομες και συμβατές με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, άλλο μέλος αναλάμβανε υποθέσεις που σχετίζονταν με την έκδοση οικοδομικών αδειών και άλλων διοικητικών πράξεων, ενώ ξεχωριστό ρόλο είχε πρόσωπο που φέρεται να παρενέβαινε σε ελέγχους αυθαίρετων κατασκευών, διευκολύνοντας διαδικασίες τακτοποίησης ή νομιμοποίησης έναντι αμοιβής. Στο κύκλωμα συμμετείχε επίσης στέλεχος με θέση ευθύνης σε υπηρεσιακό επίπεδο, το οποίο φέρεται να διευκόλυνε την προώθηση και έκδοση σχετικών αποφάσεων με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά.

Ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται ο ρόλος ιδιώτη μηχανικού, ο οποίος λειτουργούσε ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πελάτες και τα μέλη της οργάνωσης. Σύμφωνα τα όσα προέκυψαν από την έρευνα, αναλάμβανε να μεταφέρει αιτήματα, να συντονίζει υποθέσεις, αλλά και να διακινεί χρήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να επηρέαζε και τη διαμόρφωση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων.

Κωδικές ονομασίες: «Καφές» και «εργαλεία»

Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της οργάνωσης προσπαθούσαν να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους. Όπως προέκυψε από την έρευνα, απέφευγαν να μιλούν ανοιχτά για χρήματα στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες και προτιμούσαν εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για την επικοινωνία τους. Όταν αναφέρονταν σε χρηματικά ποσά, χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις όπως «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά».

Παράλληλα, οι συζητήσεις για τις παράνομες αμοιβές και οι παραδόσεις χρημάτων γίνονταν κυρίως σε δια ζώσης συναντήσεις, σε σημεία που θεωρούσαν ασφαλή και δύσκολα ελεγχόμενα, όπως καφετέριες, χώροι στάθμευσης και ακόμη και μέσα σε οχήματα.

Πηγή: ethnos.gr