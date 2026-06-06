Γιοβάνοβιτς: «Η φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την Εθνική για τις επόμενς διοργανώσεις»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε το στίγμα της Εθνικής ομάδας με το κλείσιμο της αγωνιστικής χρονιάς, ενόψει της νέας σεζόν και τόνισε πως δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει το ποδόσφαιρο παρά την αλλαγή συστήματος που δοκιμάζει στα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία.

Αναλυτικά όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου από το Παγκρήτιο Στάδιο, για το αυριανό φιλικό με την Ιταλία:

Αν δοκιμάσει νέα πράγματα με την Ιταλία: Η αλήθεια είναι πως δοκιμάσαμε κάποια πράγματα με τη Σουηδία, κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά μπορεί να είναι και στη διάρκεια του παιχνιδιού ή κάτι από αυτά που κάναμε προετοιμάζοντας τα δύο φιλικά, μου δίνει την επιλογή ότι μπορώ να διαχειριστώ το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους. Πιστεύω αύριο το πρωί θα πάρω την απόφαση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα αγωνιστούμε. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές, σε σχέση με πρόσωπα. Όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού στη διάρκεια του αγώνα θα αποφασίσουμε ανάλογα το τι θα κάνουμε.

Αν υπήρχε άλλη φορά που να είχε λιγότερες πληροφορίες για αντίπαλο, σε σχέση με την Ιταλία: Έχουμε πολύ καλές πληροφορίες όσον αφορά την ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, τον τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, αλλά παίζουν σε πολύ καλές ομάδες, με μεγάλη αξία, λαμπρό μέλλον. Δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο για μας σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου δίνεται μία ευκαιρία σε αυτούς τους παίκτες το πόσο ανήκει σε αυτούς το μέλλον του ιταλικού ποδοσφαίρου, οπότε θα είναι το παιχνίδι πολύ πιεστικό και για μας.

Αν σκέφτεται να αλλάξει τον αγωνιστικό προσανατολισμό της Εθνικής σε μία μόνιμη βάση: Σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ, όπως ήταν τα δύο τελευταία χρόνια. Σε αυτές τις δέκα μέρες που ήμασταν μαζί κοιτάμε κάποιες εναλλακτικές που θα μπορούσαμε να έχουμε. Δεν μπορώ να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι το ποδόσφαιρο.

Για την εικόνα της Εθνικής με τη Σουηδία κι αν σχετιζόταν με το νέο σύστημα: Είχαμε μία καλή εικόνα σε σχέση με τον χρόνο που είχαμε μπροστά μας να προετοιμαστούμε. Λειτούργησε αρκετά καλά μέχρι να ξεκινήσουν οι αλλαγές. Ήταν και φυσιολογικό μετά τις αλλαγές να χάσουμε τον ρυθμό. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν αρκετά θετική. Αλλά και μετά, έχοντας αρκετά θετικά., αλλά και κάποια λάθη τα οποία συζητήσαμε με τους ποδοσφαιριστές. Πάντα όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι καινούργιο, στις εθνικές ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος. Γι’ αυτό έχοντας παίκτες που πλέον έχουν μία εικόνα του τρόπου παιχνιδιού της ομάδας, το να έχουμε μία εναλλακτική λύση, με τον χρόνο μπορεί να βελτιωθεί πολύ περισσότερο.

Αν υπάρχει δυσαρέσκεια που δεν ήρθαν οι περισσότεροι βασικοί παίκτες της Ιταλίας: Μπορεί να υπάρχει μία απογοήτευση όσον αφορά τους φιλάθλους γιατί θέλουν να δουν τα αστέρια του ιταλικού ποδοσφαίρου σε ένα παιχνίδι. Όσον αφορά εμάς, όχι, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε πρωτίστως σοβαρά το παιχνίδι μας. Ξέρουμε επίσης καλά ότι η Ιταλία βγάζει νέους ποδοσφαιριστές και οι νέοι παίκτες μπορεί να δυσκολεύουν περισσότερο τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι.

Για τον φίλαθλο κόσμο της Κρήτης που υποδέχτηκε θερμά την Εθνική: Ήμασταν και πέρυσι τέτοια εποχή εδώ, περάσαμε όμορφα στα δύο φιλικά με Σλοβακία και Βουλγαρία. Και χθες, παρότι ήρθαμε αργά, ήταν πάλι μέχρι τις 12 και μας περίμενε. Αισθανόμαστε πραγματικά πολύ όμορφα στην Κρήτη και με τη φιλοξενία, αλλά και γενικώς. Οι ποδοσφαιριστές σήμερα ζήτησαν από μένα να τους δώσω ένα πρωινό να κατέβουν στην πόλη να πιουν έναν καφέ, το έκανα ευχάριστα. Εύχομαι να έχουμε και αύριο ένα όμορφο παιχνίδι, σε ένα γήπεδο που πλέον φαίνεται πολύ πιο ανανεωμένο σε σχέση με πέρυσι. Έχουμε πολύ καλές συνθήκες κι εύχομαι να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για να τους ικανοποιήσουμε όλους.

Αν έπρεπε να κρατήσει κάτι από όλη τη φετινή χρονιά για την Εθνική: Για να είμαι πιο πρακτικός, θα έλεγα ότι ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, να προσφέρουμε κάτι που μας έλειπε τα τελευταία χρόνια και δεν το καταφέραμε φέτος. Όμως η αλήθεια είναι πως υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσήλωση των παικτών όσον αφορά την Εθνική τους ομάδα. Ναι μεν είμαστε απογοητευμένοι, αλλά πιστεύω πως όλο αυτό που ζήσαμε φέτος, βάσει της συμπεριφοράς των παικτών, τους κάνει πολύ πιο σκληρούς και ανθεκτικούς για τις επόμενες διοργανώσεις. Επειδή έχουμε μία ομάδα κατά πολύ αλλαγμένη σε σχέση με το πρώτο επίσημο παιχνίδι τον Σεπτέμβριο του 2024. Με προσθήκη πολλών νέων παικτών που ζούσαν μία δύσκολη περίοδο. Αλλά υπήρχε πραγματικά μία πολύ μεγάλη προσπάθεια και μέσα από αυτή τη χρονιά που δεν εκπληρώσαμε τον βασικό μας στόχο, μπορεί να την κάνει πολύ πιο σκληρή για τη συνέχεια γιατί έχουν όμορφα χρόνια μπροστά τους.

