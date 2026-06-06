Συνεχίζει για ακόμη μία σεζόν στην Athens Kallithea ο Μανιάς

Παίκτης της Athens Kallithea θα παραμείνει για ακόμη μία σεζόν ο Μιχάλης Μανιάς, με την ομάδα της Αθήνας να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Μιχάλης Μανιάς έχει συμφωνήσει για ανανέωση συμβολαίου με την ομάδα έως τη σεζόν 2026/27.



Ο Μανιάς, 36 ετών, εντάχθηκε στην AKFC τον Φεβρουάριο 2026 και συνέβαλε με τρία τέρματα και δύο ασίστ σε 10 συμμετοχές, ολοκληρώνοντας τη σεζόν 2025/26.



Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο έμπειρος επιθετικός έχει σημειώσει 51 γκολ συνολικά στη Super League και 39 γκολ συνολικά στη Super League 2, και έχει παραστάσεις από τις κορυφαίες κατηγορίες του Βελγίου, της Πολωνίας και της Κύπρου.



Γεννημένος στη Ρόδο, ο Μανιάς πέρασε τις τελευταίες τρεισήμισι σεζόν αγωνιζόμενος στο νησί του με τον Διαγόρα και τον Απόλλωνα Καλυθίων, πριν καταλήξει στην Καλλιθέα».