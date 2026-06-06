Αποχώρησε από τον Ιωνικό η οικογένεια Τσιριγώτη

Η οικογένεια Τσιριγώτη αποχώρησε από τα διοικητικά του Ιωνικού μετά από οκτώ χρόνια και ο Ερασιτέχνης του συλλόγου κάλεσε κάθε ενδιαφέρομενο που θέλει να ηγηθεί του συλλόγου να καταθέσει την πρόταση του μέχρι τις 22 Ιουνίου.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Όπως κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, η διοίκηση του Ερασιτέχνη Ιωνικού πραγματοποιεί διαδοχικές συναντήσεις με τις επιτροπές όλων των τμημάτων του συλλόγου, με στόχο τον έγκαιρο και βέλτιστο σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την οικογένεια Τσιριγώτη, η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικά εγκάρδιο και φιλικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οικογένεια Τσιριγώτη γνωστοποίησε την απόφασή της να μην συνεχίσει στο «τιμόνι» του ποδοσφαιρικού τμήματος κατά την επόμενη χρονιά, εκφράζοντας τη διάθεσή της να αποχωρήσει από τη διοίκησή του.

Ο Ερασιτέχνης Ιωνικός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την οικογένεια Τσιριγώτη για την ανεκτίμητη και πολυετή προσφορά της στο ποδοσφαιρικό μας τμήμα, εύχοντάς της ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Από την πλευρά της, η οικογένεια Τσιριγώτη —και προσωπικά ο κ. Γιάννης Τσιριγώτης— διευκρίνισε ότι η αποχώρησή αφορά αποκλειστικά το διοικητικό κομμάτι του ποδοσφαίρου, τονίζοντας πως θα παραμείνει στο πλευρό του Ερασιτέχνη και του Προέδρου του, Α. Σουγκλάκου, έτοιμη να συνδράμει σε ό,τι χρειαστεί, καθώς θεωρεί τον εαυτό της αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ιωνικού.

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη και προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το διοικητικό κενό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Ιωνικού απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναλάβει και να καθοδηγήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως και τις 22 Ιουνίου 2026».