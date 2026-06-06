Αντονέλι: «Ήταν ένας μαγικός γύρος, ένιωσα από νωρίς άνετα»

Χαρούμενος εμφανίστηκε ο Κίμι Αντονέλι καθώς πήρε την pole position στο Grand Prix Μονακό, η οποία ήταν και η πρώτη της καριέρας του στο Πριγκιπάτο.

Για ακόμη μια φορά η κόντρα της pole position στο Grand Prix Μονακό ήταν όπως είθισται, με τις διαφορές να είναι ελάχιστες μεταξύ των οδηγών. Εκείνος που ξεχώρισε ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes, ο οποίος πήρε μια σπουδαία pole στο Πριγκιπάτο έχοντας για αντίπαλο τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull.

Ο Αντονέλι μάλιστα, έγινε ο νεότερος poleman στην ιστορία της Formula 1 στο Μονακό.

Ο Ιταλός σε ερώτηση που το έγινε για το γύρο που του έδωσε την pole, είπε:

«Ήταν ένας από τους γύρους που αποκαλείς μαγικούς. Κατάφερα να τα κάνω όλα σωστά. Ήταν πολύ κλειστή η μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν. Μετά τους πρώτους μας γύρους μας χώριζε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Ο τελευταίος μου γύρος ήξερα πως ήταν πολύ καλός κι απλά ήλπιζα να ήταν αρκετός. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ την ομάδα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Την Παρασκευή δυσκολευτήκαμε με το μονοθέσιο και σήμερα βελτιωθήκαμε σημαντικά».

Για το επίπεδο δυσκολίας των κατατακτήριων δοκιμών στο Μονακό :

«Οι κατατακτήριες στο Μονακό είναι οι πιο δύσκολες της χρονιάς. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια ώστε να φτάσεις στο όριο και να βρεις αυτά τα τελευταία δύο δέκατα του δευτερολέπτου. Δεν είναι εύκολο, οι μπαριέρες έρχονται ολοένα και πιο κοντά σου. Δεν είναι εύκολο να βρεις αυτοπεποίθηση και από νωρίς σήμερα ένιωσα άνετα».

Για την διαχείριση της πίεσης:

«Απολαμβάνω την οδήγηση, απολαμβάνω το μονοθέσιο και το τριήμερο γενικά. Κάναμε τεράστια πρόοδο από πέρυσι και είναι ωραία. Ανυπομονώ για αύριο».