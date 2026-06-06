Παύλος Πολάκης: «Παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον χαρίζουμε σε κανένα»

Ξεκάθαρος ήταν ο Παύλος Πολάκης αμέσως μετά την έγκριση της πρότασης του Σωκράτη Φάμμελου στην Κεντρική Επιτροπή για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης «παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο αγώνας δεν τελείωσε. Θα παρακολουθούμε την υλοποίηση του σχεδίου», ενώ δεν έκρυψε την πίκρα του από την απόρριψη της τροπολογίας που κατέθεσε μαζί με τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου.

Ακόμη ανέφερε ότι «δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα. Περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να το πράξουν το αμέσως επόμενο διάστημα».

Πηγή: newsit.gr