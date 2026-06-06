«Μπαμ» στη Μαδρίτη: Η Τενέριφη απέκλεισε στα προημιτελικά τη Ρεάλ! (vid)

H… κατηφόρα της Ρεάλ έλαβε τέλος, καθώς η Τενερίφη έκανε ξανά το «μπαμ» στη Μαδρίτη και με νέο break πέταξε τη φετινή φιναλίστ της Euroleague και πρωτοπόρο της ACB στην κανονική περίοδο εκτός playoffs με το επιβλητικό 95-107.

Χάρη σε μια εκπληκτική τέταρτη περίοδο με το επιμέρους 22-37 η 8η στην κανονική περίοδο Τενερίφη έκανε την έκπληξη, αποκλείοντας στα προημιτελικά του ισπανικού πρωταθλήματος τη Ρεάλ. Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον νικητή του Μούρθια – Μπαρτσελόνα (1-1).

Τον τελευταίο μήνα η Ρεάλ έδειχνε να παραπαίει στην Ισπανία. Μετρούσε έξι διαδοχικές ήττες σε κανονική περίοδο και playoffs. Την περασμένη Παρασκευή αντέδρασε με το διπλό στην Τενερίφη (83-118), όμως στο τρίτο και καθοριστικό ματς, έχασε ξανά. Ευνοούμενη μπορεί να νιώθει η 2η Βαλένθια που θα έχει πλέον το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ως τους τελικούς.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Πάτι Μιλς με 29 πόντους και ακολούθησαν ο Μαρσελίνιο Χουέρτας με 23 και ο Κέβιν Γέμπο με 22. Για τη Ρεάλ, που αποχαιρετάει πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά τη σεζόν, ξεχώρισε ο Μάριο Χεζόνια με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 45-49, 73-70, 95-107