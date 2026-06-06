Παναθηναϊκός: Παίζει δυνατά του Ετιέν Καμαρά για το «6»! (vid)

Ο Παναθηναϊκός ασχολείται ξανά με τον χαφ της Σαρλερουά.

Ο Ετιέν Καμαρά ήταν βασικός μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού μέσα στον Ιανουάριο και μάλιστα οι «πράσινοι» κατάφεραν να συμφωνήσουν τόσο με τον ίδιο, όσο και με την Σαρλερουά. Τελικά η μεταγραφή δεν προχώρησε μετά από την συζήτηση που είχε ο Καμαρά με τον Μπενίτεθ, η οποία τον οδήγησε στο να κάνει… πίσω και να μην ντυθεί στα πράσινα.

Το όνομά του «έπαιξε» μέσα στον Μάρτιο και στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με τον Μεντιλίμπαρ να διατηρεί εξαιρετική άποψη για τον παίκτη και να εξετάζει το ενδεχόμενο της απόκτησής του. Ούτε οι Πειραιώτες όμως προχώρησαν την συγκεκριμένη υπόθεση, με αποτέλεσμα ο 23χρονος χαφ να παραμείνει στην Σαρλερουά, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2027.

Ο Παναθηναϊκός πάντως θέλει δεδομένα να ενισχυθεί στα χαφ και εδώ και δύο εβδομάδες έχουν αρχίσει ξανά συζητήσεις ανάμεσα στην πλευρά της ομάδας και αυτή του Γάλλου άσου, που μένει να φανούν εάν αυτή την φορά θα οδηγήσουν σε οριστικό «deal».

To Who is Who

Γεννημένος στις 30 Μαρτίου 2003 στη Νουαζί των ανατολικών προαστίων του Παρισιού, έχει καταγωγή από τη Γουινέα. Η τεχνική και η αθλητικότητά του (ύψος 1.91μ.) τον καθιστά έναν χαφ με σημαντικά στοιχεία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζει με άνεση και ως αμυντικό χαφ, αλλά και ως κεντρικός μέσος, με καλό αριστερό πόδι. Στις ακαδημίες της Τορσί άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο, μέχρι που το 2019 πήγε στα τμήματα υποδομής της Ανζέ. Έμεινε μόλις ένα χρόνο, καθώς οι σκάουτερ της Χάντερσφιλντ τον ξεχώρισαν και τον πήραν στην Αγγλία. Στα 17 του έκανε ντεμπούτο στο FA Cup, συνεχίζοντας να αγωνίζεται κυρίως με τις ομάδες των ακαδημιών του αγγλικού κλαμπ.

Το 2022-23, στα 19 του χρόνια, «έγραψε» 20 συμμετοχές στην Champinship. Η Ουντινέζε πλήρωσε 2 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2023. Στην Ιταλία έμεινε μισή σεζόν και έκανε 1 συμμετοχή. Τον Γενάρη του 2024 μετακόμισε στο Βέλγιο για την Σαρλερουά. Έπαιξε σε 12 ματς στο δεύτερο μισό της σεζόν. Το 2024-25 καθιερώθηκε και έπαιξε σε 30 ματς, έχοντας 2 ασίστ. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ήταν σημείο αναφοράς για τους Βέλγους με 44 ματς, 2 γκολ και 3 ασίστ ως τώρα. Όντας ο ένας εκ των δύο σε διάταξη 4-2-3-1 κυρίως.

Πέρα από τους συλλόγους, έχει υπάρξει διεθνής και με την U20 της Γαλλίας. Μάλιστα αγωνίστηκε και στο αντίστοιχο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2024, που διεξήχθη στην Αργεντινή.