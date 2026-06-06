Καιρός αύριο: Ζέστη με 35άρια σε διάφορες περιοχές – Καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα έρθει η αυριανή μέρα (7/6/2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Βέβαια κάποιες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στον καιρό και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, αυτός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή: newsit.gr