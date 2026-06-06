Η Μπράιτον διέλυσε κάθε ρεκόρ για το wonderkid της ΑΙΚ Στοκχόλμης!

Χρειάστηκαν μόλις 11 μήνες και 18 επαγγελματικά παιχνίδια, ώστε ο Ζάντοκ Γιοχάνα να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ πώλησης παίκτη από το σουηδικό πρωτάθλημα!
Η Μπράιτον μυρίστηκε πρώτη τον θησαυρό και δεν δίστασε να δώσει 28 εκατομμύρια ευρώ (συν άλλα δύο με την μορφή μπόνους) για να κάνει δικό της τον 18χρονο Νιγηριανό εξτρέμ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 και αποτελεί τον νέο συμπαίκτη του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα.
Zadok Yohanna is officially Albion. 💙🤍 pic.twitter.com/fIO1kuqvi8— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 6, 2026