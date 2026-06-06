Η Μπράιτον διέλυσε κάθε ρεκόρ για το wonderkid της ΑΙΚ Στοκχόλμης!

Ο 18χρονος Ζάντοκ Γιοχάνα έγινε η ακριβότερη πώληση όλων των εποχών από σουηδικό σύλλογο!

Χρειάστηκαν μόλις 11 μήνες και 18 επαγγελματικά παιχνίδια, ώστε ο Ζάντοκ Γιοχάνα να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ πώλησης παίκτη από το σουηδικό πρωτάθλημα!

Η Μπράιτον μυρίστηκε πρώτη τον θησαυρό και δεν δίστασε να δώσει 28 εκατομμύρια ευρώ (συν άλλα δύο με την μορφή μπόνους) για να κάνει δικό της τον 18χρονο Νιγηριανό εξτρέμ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 και αποτελεί τον νέο συμπαίκτη του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα.