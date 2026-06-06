Η FIFA αλλάζει την τελετή εισόδου στο Μουντιάλ - Αλλαγή και στην παράταξη των ομάδων

Σε μια ακόμη καινοτομία για το Παγκόσμιο Κύπελλο προχωρά η FIFA, η οποία αποφάσισε να αλλάξει το καθιερωμένο τελετουργικό πριν από την έναρξη των αγώνων.

Οι ομάδες δεν θα παρατάσσονται πια σε δύο παράλληλες σειρές, ενώ νέα μορφή θα αποκτήσει και η διαδικασία της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων πριν τους αγώνες.

Σύμφωνα με τη νέα τελετή που θα εφαρμοστεί στο Μουντιάλ, οι παίκτες των δύο ομάδων, μαζί με τους αναπληρωματικούς, δεν θα στέκονται πλέον σε δύο παράλληλες γραμμές μπροστά από την κεντρική εξέδρα πριν από τη σέντρα.

Αντίθετα, κάθε αποστολή θα κάνει έναν κύκλο στο δικό της μισό του αγωνιστικού χώρου, δημιουργώντας μια διαφορετική εικόνα λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων, δύο γιγαντιαίες σημαίες των χωρών θα απλώνονται στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Η FIFA εκτιμά ότι η νέα μορφή της τελετής θα προσφέρει μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των μελών των αποστολών και θα αναδείξει ακόμη περισσότερο τον εθνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, σε μια προσπάθεια ανανέωσης της εμπειρίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.