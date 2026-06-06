Τρίτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία μέσα σε τρεις εβδομάδες - Νεκρός 35χρονος

Ένας 35χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Αυστραλία το Σάββατο (6/6) ύστερα από επίθεση ενός καρχαρία, στο τρίτο θανατηφόρο περιστατικό σε τρεις εβδομάδες.

Ο άνδρας δέχθηκε επίθεση ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα με την οικογένειά του στα ανοικτά των νότιων ακτών της Δυτικής Αυστραλίας, κοντά στην πόλη Άλμπανι.

Ο 35χρονος δέχθηκε επίθεση από έναν καρχαρία μήκους 4,5 μέτρων.

Man has died after being attacked by shark while fishing off coast of Western Australia state, police say pic.twitter.com/hEIupTL3in — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 6, 2026

Στις 24 Μαΐου, ένας 39χρονος άνδρας πέθανε αφού δέχτηκε επίθεση από καρχαρία ενώ ψάρευε στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο, και στις 16 Μαΐου ένας άνδρας πέθανε όταν τον δάγκωσε στα πόδια ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας στον Ύφαλο Χορσιου τα ανοιχτά του νησιού Ρόνεστ της Δυτικής Αυστραλίας.

Το θύμα της επίθεσης της 16ης Μαΐου έχει αναγνωριστεί ως ο 38χρονος Στίβεν Ματαμπόνι. Ανασύρθηκε από το νερό από έναν άνδρα που ήταν μαζί του τη στιγμή της επίθεσης, αλλά ανακηρύχθηκε νεκρός μέχρι να φτάσει το σκάφος τους στην ακτή μια ώρα αργότερα.

Η Αυστραλία αναφέρει περίπου 20 επιθέσεις καρχαριών ετησίως, αλλά οι περισσότερες δεν είναι θανατηφόρες. Η χώρα έχει καταγράψει κατά μέσο όρο τρεις θανάτους από επιθέσεις καρχαριών ετησίως τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με το ABC News.

Πηγή: cnn.gr