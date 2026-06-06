Euro Cup: Κυπελλούχος Ευρώπης ο Καλογερόπουλος με τη Μαρσέιγ

Η Μαρσέιγ κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Euro Cup ανδρών στην υδατοσφαίριση.

Σε έναν επεισοδιακό δεύτερο τελικό, που κράτησε σχεδόν δύο ώρες, η γαλλική ομάδα ηττήθηκε 16-14 στην Κροατία από τη Γιάντραν Σπλιτ, αλλά ήταν αυτή που πανηγύρισε στο φινάλε, καθώς στο πρώτο ματς είχε νικήσει στη Μασαλία με 19-16.

Ο Στάθης Καλογερόπουλος πέτυχε ένα γκολ και πανηγύρισε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, στο τελευταίο του παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Γαλλίας, καθώς έχει συμφωνήσει να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, ο 25χρονος διεθνής περιφερειακός έγινε ο πρώτος Έλληνας πολίστας που κατακτά το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Κορυφαίος παίκτης των κυπελλούχων Ευρώπης ήταν ο Τομά Βερνού με πέντε τέρματα, ενώ ο Ζβόνιμιρ Μπούτιτς σημείωσε οκτώ γκολ για τη Γιάντραν