Η Γερμανία λύγισε τις ΗΠΑ και είναι έτοιμη για το Mundial

Στην τελευταία της φιλική αναμέτρηση πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Γερμανία επικράτησε της οικοδέσποινας Αμερικής με 2-1.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τα «Πάντσερ», αφού μόλις στο 2ο λεπτό ο Κίμιχ εκτέλεσε φάουλ και ο Χάβερτς με κίνηση στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Οι ΗΠΑ, όμως είχαν την απάντηση πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, αφού στο 37' μετά από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα στρώθηκε στον Ρόμπινσον, που με έναν «κεραυνό» ισοφάρισε σε 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι προπονητές των δύο ομάδων προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές, με τους Γερμανούς να βρίσκουν το γκολ της νίκης στο 57ο λεπτό με τον Σανέ να διαμορφώνει το 2-1.