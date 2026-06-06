Η Βενέτσια πέταξε εκτός τελικών τη Βίρτους και δίνει προβάδισμα τίτλου στην Αρμάνι

Με αντεπίθεση διαρκείας στο τελευταίο δεκάλεπτο η Βενέτσια κέρδισε τη Βίρτους με 90-83 και προκρίθηκε στους τελικούς του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η Βίρτους, που είχε τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο, είδε την αντίπαλό της να κάνει επιμέρους σκορ 33-14, ανατρέποντας μια διαφορά 12 πόντων. Έτσι, η Βενέτσια πάει στους τελικούς, εκεί όπου περιμένει η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ως 3η έσπασε την έδρα της 2ης Μπρέσια και έχει πλέον πλεονέκτημα έδρας στην τελική φάση.

Κορυφαίος της Βενέτσια στον τρίτο ημιτελικό ήταν ο Αρ Τζέι Κόουλ με 30 πόντους (4/7 τρίποντα) και ακολούθησε ο Αμεντέο Τεσιτόρι με 22 πόντους. Για τη Βίρτους ο Σαλιού Νιανγκ είχε 19 πόντους και από 17 έβαλαν ο Ματ Μόργκαν και ο Κάρσεν Έντουαρντς.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 37-42, 57-69, 90-83