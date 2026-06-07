Νεϊμάρ: «Η κληρονομιά μου στο ποδόσφαιρο είναι ήδη εξασφαλισμένη»

Ο Νεϊμάρ εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει πετύχει στην καριέρα του, τονίζοντας πως έχει ήδη αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πιστεύω ότι η κληρονομιά μου στο ποδόσφαιρο είναι ήδη εξασφαλισμένη. Ήμουν πάντα ένας αυθεντικός παίκτης μέσα στο γήπεδο και έδινα το απόλυτο κάθε φορά που αγωνιζόμουν. Έδινα πάντα το 100%, είτε για τη Σάντος, είτε για την Μπαρτσελόνα, είτε για την Παρί Σεν Ζερμέν, είτε για την Αλ Χιλάλ, αλλά κυρίως για την εθνική Βραζιλίας. Πάντα τα έδινα όλα.

Πιστεύω ότι η θέση μου στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη κατοχυρωθεί. Ο κόσμος θα με θυμάται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο όταν μιλά για το ποδόσφαιρο. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο, γιατί κατάφερα να γράψω ιστορία και να αφήσω το όνομά μου χαραγμένο στο άθλημα».