Έβγαλε την... αγγαρεία η Αγγλία

Με γκολ του Χάρι Κέιν η Αγγλία χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 1-0 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Φλόριντα των ΗΠΑ.

Οι Άγγλοι στο πρώτο ημίχρονο είχαν τον έλεγχο του αγώνα, δημιούργησαν ευκαιρίες αλλά δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την αντίπαλη εστία μέχρι και το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Σε εκείνο το σημείο ο «συνήθης ύποπτος», Χάρι Κέιν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, στέλνοντας τους Άγγλους με προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τούχελ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον 17χρονο, Ρίο Ενγκουμόχα που παραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «Τρία Λιοντάρια», σε μια ιστορική στιγμή για τον μεσεοπιθετικό της Λίβερπου.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Άγγλοι είχαν την κατοχή της μπάλας αλλά έμοιαζαν να κάνουν αγγαρεία, διατηρώντας με άνεση το υπέρ τους 1-0 μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.