Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζήση Βρύζα ως αθλητικού διευθυντή!

Ο Ζήσης Βρύζας ήρθε σε συμφωνία με την διοίκηση της κυπριακής ομάδας, προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο βετεράνος επιθετικός που κατέκτησε το Euro με την Εθνική του 2004, στο παρελθόν είχε τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή του ΠΑΟΚ, αλλά και αυτόν του προέδρου, προτού αποχωρήσει από τον Δικέφαλο.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ αναφέρει:



«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τον κ. Ζήση Βρύζα για ανάληψη της θέσης του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας.



Η καταρχήν συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι διετούς διάρκειας και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων.



Ο κ. Βρύζας πέραν της πλούσιας καριέρας του ως ποδοσφαιριστής, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε υψηλό επίπεδο ποδοσφαιρικής διοίκησης, έχοντας υπηρετήσει σε καίριες θέσεις ευθύνης στον ΠΑΟΚ, μεταξύ των οποίων αυτές του Τεχνικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου της ΠΑΕ. Παράλληλα, διετέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ελλάδας, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στον αγωνιστικό σχεδιασμό, τη στελέχωση ποδοσφαιρικών οργανισμών και τη διαχείριση ομάδων υψηλών απαιτήσεων.



Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν με την ολοκλήρωση της συμφωνίας».

