Κοντσίτα: «Φυσικό ταλέντο η Μίρα» (vid)

Η Κοντσίτα Μαρτίνεθ ήταν πανευτυχής για το θρίαμβο της Μίρα Αντρέεβα στο Roland Garros, αλλά τόνισε ότι θα πρέπει να παραμείνει ταπεινή και προσγειωμένη.

«Είμαι πραγματικά πολύ περήφανη, για να είμαι ειλικρινής», είπε η άλλοτε Νο.2 τενίστρια στον κόσμο. «Δεν μπορώ να το κρύψω.

Ήταν μια αρκετά μεγάλη διαδρομή, με πολλά σκαμπανεβάσματα. Η Μίρα είναι 19 χρονών, μαθαίνει ακόμα και αποκτά όλο και περισσότερη εμπειρία.

Σε αυτό το Roland Garros ήταν εξαιρετικά συγκεντρωμένη, συμπεριφέρθηκε πολύ καλά στο court και διατήρησε την ψυχραιμία της. Είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά της και για το γεγονός ότι ήταν ανοιχτή στο να ακούει και να κάνει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει ένα Grand Slam.

Οπότε δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη».

Για τον δικό της τελικό το 2000 στο Roland Garros είπε:

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος τελικός για να τον χάσεις, αλλά αυτό που νιώθω τώρα είναι πραγματικά υπέροχο, για να είμαι ειλικρινής.

Φυσικά, θα ήθελα πολύ να είχα κατακτήσει το Roland Garros ως παίκτρια, αλλά όταν σταματάς το τένις και κοιτάς πίσω σε όσα έχεις πετύχει, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη με την καριέρα μου.

Και, ξέρεις, το να έχεις μια σπουδαία πορεία και ως προπονήτρια και τώρα να βλέπεις τη Μίρα να κατακτά το Roland Garros, είναι κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό. Αγαπώ αυτή τη δουλειά. Αγαπώ το τένις, είναι το πάθος μου. Οπότε ναι, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη».

Ρωτήθηκε και αν αμφισβήτησε ποτέ την Αντρέεβα:

«Όχι ακριβώς, γιατί είναι ακόμα πολύ, πολύ νέα. Και παρότι κατέκτησε εδώ το Roland Garros, έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της και πολλά να μάθει.

Ήξερα ότι έπρεπε κάποια πράγματα να αλλάξουν για να μπορέσει να κερδίσει μεγάλους τίτλους. Ναι, κάποιες φορές είχα αμφιβολίες. Γιατί αν δεν αλλάξεις κάτι, απλώς δυσκολεύεις ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τον εαυτό σου.

Πρέπει να της δώσουμε μεγάλο μπράβο. Της αξίζουν συγχαρητήρια που ήταν πρόθυμη να αλλάξει, να μείνει ανοιχτή σε νέες ιδέες και να δουλέψει σκληρά. Μπορείς να δεις ότι, όταν δουλεύει σωστά, το ταλέντο της απλώς βγαίνει στην επιφάνεια. Είναι φυσικό ταλέντο, είναι εξαιρετική παίκτρια.

Θα τη βλέπουμε έτσι συνέχεια; Θα το ήθελα πολύ και το εύχομαι, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν και σκαμπανεβάσματα. Όσο συνεχίζει να μαθαίνει και να γίνεται καλύτερη, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε — έχει ακόμη μεγάλο περιθώριο εξέλιξης σε όλους τους τομείς. Οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το μέλλον».

Για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη συνεργασία τους ανέφερε:

«Τι είναι δύσκολο; Ε, η συμπεριφορά της. Η στάση της είναι δύσκολη. Της λες κάτι και ίσως δεν είναι πάντα ανοιχτή να ακούσει και τέτοια πράγματα.

Ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί όταν δουλεύει σκληρά και όταν ακούει και κάνει ό,τι της λένε, δεν έχει όρια. Δηλαδή, ο ουρανός είναι το όριο».

Για το μέλλον της Μίρα είπε:

«Για μένα είναι μια διαδικασία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Είμαι μαζί της εδώ και μερικά χρόνια, λίγο παραπάνω από δύο χρόνια, συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2024.

Όταν κατακτάς το πρώτο σου Grand Slam, έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση. Αλλά όπως είπα, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα στα οποία μπορεί να βελτιωθεί και πρέπει ακόμη να εξελιχθεί.

Πρέπει να παραμένουμε ταπεινοί. Για μένα, ένα από τα πιο σημαντικά είναι να μένεις προσγειωμένος, να είσαι ανοιχτός στη δουλειά. Τίποτα δεν έρχεται εύκολα.

Αν μείνει έτσι όπως είναι και συνεχίσει να δουλεύει όπως κάνει μέχρι τώρα, ειδικά μετά από δύσκολες περιόδους όπως στο Indian Wells και στο Μαϊάμι, τα αποτελέσματα θα έρθουν.

Για μένα το ζητούμενο είναι να συνεχίσει να βελτιώνεται, γιατί τότε θα έρθουν και ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Αλλά πάντα με τα πόδια στη γη».