Καταγγελία Παναθηναϊκού για Λεπενιώτη και Μπαρτζώκα: «Τέλος η ανοχή» (vid)

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στρέφεται κατά των Νίκου Λεπενιώτη και Γιώργου Μπαρτζώκα, σημειώνοντας πως έχει προχωρήσει ήδη σε καταγγελία.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που ζητάει διετή τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και συνολικό πρόστιμο 200.000 ευρώ, ήρθε η απάντηση των «πρασίνων». Σε αυτή αναφέρονται οι ύβρεις και χειρονομίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά και πως έχουν γίνει οι σχετικές καταγγελίες προς το πρόσωπό του, καθώς και στον Νίκο Λεπενιώτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μουνόπανα φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος – υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή».

Δείτε ξανά το βίντεο όπως το δημοσίευσε ο Παναθηναϊκός μαζί με υπότιτλους: