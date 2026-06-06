Παραιτήθηκε από τη θέση του συνπροέδρου της Γουέστ Χαμ ο Σάλιβαν

Ο συνιδιοκτήτης της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Σάλιβαν, αποχώρησε από τη θέση του συνπροέδρου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου, μετά την ενημέρωση του συλλόγου για επικείμενη δημοσίευση σοβαρών ιστορικών καταγγελιών εις βάρος του.

Ο ίδιος ανακοίνωσε την παραίτησή του, βάζοντας τέλος σε μια παρουσία 16 ετών στη διοικητική ηγεσία του συλλόγου.

Η απόφαση πάρθηκε μετά την ενημέρωση της ομάδας για επικείμενη δημοσίευση σοβαρών ιστορικών καταγγελιών που αφορούν το πρόσωπό του.

Σε προσωπική του δήλωση, ο 77χρονος επιχειρηματίας τόνισε ότι οι καταγγελίες αφορούν έναν μικρό αριθμό ισχυρισμών περί ανάρμοστης συμπεριφοράς, τους οποίους αρνείται κατηγορηματικά. Όπως ανέφερε, πρόκειται για γεγονότα που φέρονται να έγιναν πριν από δεκαετίες και τα οποία χαρακτήρισε «εντελώς ψευδή και ανακριβή».

Ο Σάλιβαν τόνισε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει ώστε να αφιερώσει όλη του την ενέργεια στην υπεράσπιση του εαυτού του απέναντι στις καταγγελίες, ενώ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και εναντίον οποιουδήποτε άλλου μέσου αναπαράγει τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Παράλληλα, είπε ότι δεν επιθυμεί οι προσωπικές του υποθέσεις να αποτελέσουν παράγοντα αποσταθεροποίησης ή περισπασμό για τη Γουέστ Χαμ, σε μια περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος καλείται να διαχειριστεί τον υποβιβασμό του από την Premier League.