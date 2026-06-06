Ανανέωσε και η Κριμίλη στον Παναθηναϊκό

Στον Παναθηναϊκό παραμένει και για τη νέα σεζόν η Ιωάννα Κριμίλη.

Μετά τις Σταμολάμπρου και Χατζηλεοντή, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την παραμονή της διεθνούς Ελληνίδας γκαρντ, η οποία ευχαρίστησε στις δηλώσεις της ιδιαίτερα την Σελέν Ερντέμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ιωάννα Κριμίλη στο τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η διεθνής γκαρντ, που αναδείχθηκε πιο βελτιωμένη Ελληνίδα παίκτρια του πρωταθλήματος, παραμένει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της μετά την ανανέωση η Ιωάννα Κριμίλη ανέφερε τα εξής: «Νιώθω πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω στον Παναθηναϊκό, καθώς η περσινή χρονιά και η στήριξη που έλαβα από την ομάδα με έκαναν να νιώσω πραγματικά μέλος αυτής της οικογένειας. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν, να προσφέρουμε όμορφο θέαμα στους φιλάθλους μας που μας στηρίζουν καθημερινά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Βρανόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, καθώς και τους προπονητές μου, ιδιαίτερα την κόουτς Σελέν, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας».