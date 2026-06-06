ΑΕΚ: Στα κιτρινόμαυρα η Φακοπουλίδου

Η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυση του γυναικείου τμήματος βόλεϊ ενόψει της νέας σεζόν, προσθέτοντας στο ρόστερ της την Αθανασία Φακοπουλίδου.

Η 28χρονη ακραία έκανε τα πρώτα της βήματα στον Πιερικό και τον Αρχέλαο Κατερίνης, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Φιλαθλητικό Λαρισαϊκό. Το 2016 μετακόμισε στο Μαρκόπουλο, πριν ακολουθήσει η διετής παρουσία της στον ΖΑΟΝ. Το 2019 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό, ενώ κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2020-21 συνέχισε την καριέρα της στον Ολυμπιακό.

Τα επόμενα χρόνια φόρεσε τις φανέλες του Αιγάλεω, των Αμαζόνων και του Απολλώνιου, ενώ την τελευταία διετία επέστρεψε στον Ολυμπιακό.

Στην καριέρα της έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός Πρωταθλήματος Ελλάδας, ενός Κυπέλλου και ενός Σούπερ Καπ.

H ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Αθανασία Φακοπουλίδου. Η 28χρονη (22/05/1998) ακραία, ύψους 1,81μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Αθανασία Φακοπουλίδου ξεκίνησε το βόλεϊ αγωνιζόμενη στον Πιερικό και τον Αρχέλαο Κατερίνης. Την τριετία 2013-2016 αγωνίστηκε στον Φιλαθλητικό Λαρισαϊκό. Το 2016 έκανε ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της παίρνοντας μεταγραφή για το Μαρκόπουλο, ενώ ακολούθησε ο ΖΑΟΝ (2017-2019). Το καλοκαίρι του 2019 φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ στο μέσο της σεζόν 2020-21 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη τριετία βρέθηκε σε Αιγάλεω, Αμαζόνες και Απολλώνιο, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια είχε επιστρέψει στον Ολυμπιακό.

Έχει κατακτήσει 1 Πρωτάθλημα, 1 Κύπελλο και 1 Σούπερ Καπ Ελλάδας».

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Αθανασία Φακοπουλίδου δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη που πλέον αποτελώ μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Εύχομαι πρώτα από όλα να έχουμε μια υγιή αγωνιστική χρονιά ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις και στις υψηλές προσδοκίες του συλλόγου. Από πλευράς μου, έρχομαι με όρεξη για δουλειά, διάθεση για εξέλιξη και δεσμεύομαι να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό προκειμένου η ομάδα να πετύχει τους στόχους της σε Ελλάδα και Ευρώπη».