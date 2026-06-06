Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βιτσέντζο Ιταλιάνο

Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε επίσημα τον Βιτσέντσο Ιταλιάνο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας.

Ο Ιταλός κόουτς είχε κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια σε Φιορεντίνα (την οδήγησε σε δύο διαδοχικούς τελικούς Conference League) και Μπολόνια (με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Ιταλίας).

Ο 48χρονος τεχνικός ταξίδεψε χθες στη γειτονική χώρα και σήμερα υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας αντί 14 εκατ. ευρώ, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται τα μπόνους επίτευξης στόχων!

Η Μπεσίκτας είχε επίσης κακή σεζόν, τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα, 17 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Γαλατασαράι, και θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην Conference League.

Αυτό οδήγησε στην πόρτα της εξόδου τον προπονητή, Σεργκέν Γιαλτσίν, ο οποίος είχε αναλάβει τους «αετούς» το περασμένο καλοκαίρι και απολύθηκε μολονότι είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο.