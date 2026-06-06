Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος συζυγοκτόνος

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα της Καλαμάτας ο 41χρονος συζυγοκτόνος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας βρισκόταν από το πρωί του Σαββάτου (6/6) πλήθος κόσμου που αποδοκίμασαν τον δράστη, όταν αυτός έφτασε με συμβατικό όχημα της Αστυνομίας, όπως αναφέρει το tharrosnews.

Σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι σοκαριστικά, καθώς η 39χρονη δέχθηκε 45 μαχαιριές ενώ υπάρχουν και άλλα 15 περίπου επιδερμικά αμυντικά τραύματα.

Οι θανατηφόρες μαχαιριές ήταν δύο, μία στο στήθος και μία στην πλάτη, ενώ υπάρχουν και αρκετά τραύματα σε λαιμό και σαγόνι. Ο 41χρονος κατάφερε στη σύζυγό του γρήγορες, απανωτές και συνεχόμενες μαχαιριές, με τις περισσότερες από αυτές να είναι τη στιγμή που το θύμα είχε πέσει στο πάτωμα.

Πηγή: cnn.gr