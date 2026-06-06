Γαλλία: Αρνείται την απαγωγή και τη δολοφονία της 11χρονης ο 41χρονος

Η Γαλλία έχει παγώσει στο άκουσμα της δολοφονίας της 11χρονης Lyhanna, που βρέθηκε νεκρή την Πέμπτη (04.06.2026) και είχε εξαφανιστεί από τις 29 Μαΐου, με τις λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν αδιαφορία από το σύστημα να προκαλούν οργή στη χώρα.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην επίσημη ταυτοποίηση της σορού της, 11χρονης Lyhanna η οποία εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σιλό σε αγροτική περιοχή στη Γαλλία. Για την εξαφάνιση και τον θάνατό της, έχει συλληφθεί ένας 41χρονος άνδρας που αρνείται τις κατηγορίες για απαγωγή και δολοφονία, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο σοκ στη Γαλλία, καθώς έρχονται συνεχώς στο φως νέα στοιχεία για το παρελθόν του 41χρονου κατηγορούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση ανηλίκων. Ωστόσο, οι υποθέσεις αυτές δεν φαίνεται να είχαν οδηγήσει σε ουσιαστική έρευνα ή ποινική δίωξη.

Μάλιστα, μετά τη δημοσιοποίηση του ονόματος και της φωτογραφίας του, εμφανίστηκαν ακόμη έξι καταγγελίες που φέρονται να σχετίζονται με τη δράση του. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, καθώς πριν από περίπου εννέα μήνες είχε κατατεθεί μήνυση για τον βιασμό ενός ακόμη 10χρονου κοριτσιού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση δεν προχώρησε, ενώ ο 41χρονος φέρεται να απείλησε την οικογένεια του παιδιού ότι θα αυτοκτονήσει προκειμένου να μην προχωρήσουν σε καταγγελία.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να προσέγγιζε ανήλικα κορίτσια μέσω της κοινωνικής ζωής της κόρης του. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι συχνά καλούσε παιδιά στο σπίτι του και προσπαθούσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

Η 11χρονη Lyhanna φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχία στους γονείς της για τη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα να του απαγορεύσουν κάθε επαφή μαζί της. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την έρευνα, ο 41χρονος συνέχισε να την πλησιάζει, περιμένοντάς την καθημερινά έξω από το σχολείο και προσπαθώντας να την πείσει να τον ακολουθήσει.

Η τελευταία φορά που είδαν το κορίτσι ήταν όταν μπήκε στο αυτοκίνητό του. Όπως φέρεται να της είχε πει, θα την πήγαινε σε πισίνα, η οποία όμως εκείνη την ημέρα δεν λειτουργούσε.

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα έχουν παίξει βίντεο και μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι είδαν τη μικρή να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του 41χρονου. Λίγες ώρες αργότερα, η σορός της βρέθηκε σε απομονωμένο σημείο αγροτικής εγκατάστασης, χώρο που ο κατηγορούμενος γνώριζε καλά, καθώς είχε εργαστεί εκεί στο παρελθόν.

Ο άνθρωπος που βοήθησε τις Αρχές να βρουν την 11χρονη

Πάνω από 170 χωροφύλακες χτένιζαν την περιοχή για σχεδόν μια εβδομάδα ψάχνοντας την 11χρονη, όμως ένας αλλοδαπός κάτοικος της περιοχής ήταν αυτός που «διάβασε» τα στοιχεία και οδήγησε τελικά τις Αρχές στη σορό.

Ο άνδρας, παρατήρησε ότι ένα σμήνος πουλιών, ήταν ακίνητο πάνω από την αγροτική αποθήκη, που ήταν υπερυψωμένη, κάτι που του φάνηκε «περίεργο».

«Ένα σμήνος πουλιών πετούσε πάνω από το σιλό, μου φάνηκε παράξενο αλλά συνέχισα τη βόλτα μου. Όταν επέστρεψα, είδα τα ίδια πουλιά, κάτι που μου φάνηκε περίεργο», εξήγησε ο Μαλίκ στο TF1.

«Στην αρχή σκέφτηκα ότι κάποιος κυνηγός έχει αφήσει εκεί ένα θήραμα. Πήγα σπίτι και το σκέφτηκα και τότε κάλεσα την αστυνομία», περιέγραψε ο Μαλίκ.

Συνηθισμένος να περπατάει κοντά στο αγρόκτημα όπου βρέθηκε η σορός της 11χρονης, η κατάθεσή του βοήθησε σημαντικά τις αρχές καθώς στοσιλό αυτό βρισκόταν το άψυχο σώμα της 11χρονης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία και έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για πιθανά λάθη και παραλείψεις των αρχών. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί προηγούμενες καταγγελίες δεν διερευνήθηκαν σε βάθος και πώς ένας άνθρωπος που είχε βρεθεί στο στόχαστρο τόσο σοβαρών καταγγελιών παρέμεινε ελεύθερος.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν αναφορές ότι συγγενείς θυμάτων είχαν προσπαθήσει επανειλημμένα να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς όμως να βρουν ανταπόκριση.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας έκανε λόγο για «σοβαρή αποτυχία του συστήματος» και ανακοίνωσε ότι θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι υποθέσεις κακοποίησης παιδιών. Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν πλέον αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα που δεν έχουν ακόμη μιλήσει.

Πηγή: newsit.gr