Αντρέεβα: «Ευχαριστώ τον εαυτό μου που πίστεψε» (vids)

Η Μίρα Αντρέεβα θριάμβευσε στο Παρίσι και έπλεε σε πελάγη ευτυχίας όταν σήκωσε την κούπα στο Philippe Chatrier. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Η 19χρονη Ρωσίδα μίλησε στην τελετή απονομής σε τρεις γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά) και η αλήθεια είναι ότι... είχε όρεξη για κουβέντα:

«Πρώτα απ’ όλα, συγχαρητήρια στη Μάγια για αυτές τις καταπληκτικές τρεις εβδομάδες. Ξεκίνησες από τα προκριματικά, κέρδισες τόσους πολλούς αγώνες, νίκησες τόσες σπουδαίες παίκτριες. Συγχαρητήρια και στην ομάδα σου. Κάνατε όλοι εξαιρετική δουλειά. Είσαι μια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη αντίπαλος. Δεν θα ήθελα να παίξω εναντίον σου άλλη μία φορά! Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της σεζόν και ελπίζω να παίξουμε... εντάξει, δεν πειράζει. Ελπίζω να παίξουμε πολλούς, πάρα πολλούς ακόμη τελικούς μαζί στο μέλλον.

Έβλεπα Roland Garros στην τηλεόραση από όταν ήμουν πολύ μικρή, οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο όνειρο για μένα να κερδίσω το τουρνουά και δεν μπορώ να πιστέψω ότι κρατάω το τρόπαιο αυτή τη στιγμή.

Ευχαριστώ την ομάδα μου. Μερικές φορές μπορεί να είμαι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Είναι αρκετά δύσκολο να με ανέχεστε κάποιες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με πιέζετε να φτάνω στα όριά μου. Ευχαριστώ που με κάνετε να δουλεύω ακόμη κι όταν δεν θέλω να δουλέψω. Πάντα με ωθείτε να γίνομαι καλύτερη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Κοντσίτα που μοιράζεται την εμπειρία της και μου δίνει τόσες πολλές συμβουλές. Δεν θα ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά γιατί νομίζω ότι θα είναι υπερβολικό, αλλά ευχαριστώ κάθε έναν από εσάς στην ομάδα μου που με στηρίζει.

Θέλω επίσης να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους γονείς μου, που πάντα με στηρίζουν και πάντα πιστεύουν σε μένα. Ο πατέρας μου παρακολουθεί αυτή τη στιγμή από την τηλεόραση. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι πάντα δίπλα μου και με υποστηρίζεις ό,τι κι αν συμβεί».

Φορώντας και μπουφάν της Nike με τη... γνωστή ατάκα »θέλω να ευχαριστήσω τον εαυτό μου», η Μίρα κατέληξε: «Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θέλω να ευχαριστήσω και τον εαυτό μου που πίστεψε σε μένα. Που έδινε πάντα το 100%, ακόμη κι όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα. Που προσπαθεί κάθε μέρα να γίνεται καλύτερος άνθρωπος και καλύτερη παίκτρια. Που πίστεψε ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Που πάλεψε με τόσους πολλούς εσωτερικούς δαίμονες. Μόνο εγώ ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για μένα, πόσο αγχωμένη ήμουν αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Ευχαριστώ επίσης τον εαυτό μου που δούλεψε τόσο σκληρά και έδωσε τον καλύτερό του εαυτό».

"Last but not least, I also want to thank myself." ❤️



Mirra Andreeva kept her tradition going at the #RolandGarros podium 🥹 pic.twitter.com/6cHZFBXZYI — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 6, 2026

Η Μάγια Χβαλίνσκα, από την πλευρά της, είπε:

«Πρώτα απ’ όλα, συγχαρητήρια στη Μίρα. Είσαι μια απίστευτη παίκτρια. Είσαι τόσο νέα και τόσο ταλαντούχα, που είναι πραγματικά εκνευριστικό! Συγχαρητήρια σε σένα και στην ομάδα σου για την εξαιρετική δουλειά. Σου εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον,

"You're so young and talented... it's so annoying." 😂



Maja Chwalinska congratulated Mirra Andreeva on her #RolandGarros title 🤝 pic.twitter.com/f6EVxkCrIe — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 6, 2026

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ. Όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλη τη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και είμαι πολύ ευγνώμων. Μακάρι να μπορούσατε να δείτε έναν καλύτερο αγώνα σήμερα, αλλά η Μίρα ήταν απλώς υπερβολικά καλή για μένα, οπότε υποθέτω ότι φταίει εκείνη! Προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα, συγγνώμη.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Παρίσι θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου».