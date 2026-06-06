Στάθης Σχίζας: Ποινική δίωξη στη «Soula Glamorous» για συκοφαντική δυσφήμιση του επιχειρηματία μέσω διαδικτύου

Στα δικαστήρια αναμένεται να λύσουν τις διαφορές τους ο Στάθης Σχίζας και ο διαχειριστής του λογαριασμού «Soula Glamorous», σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του επιχειρηματία.

Όλα είχαν ξεκινήσει πριν από περίπου τρία χρόνια, όταν ο πρώην παίκτης του Survivor έκανε μήνυση για αναρτήσεις που τον έθιγαν. Η Εισαγγελία Αθηνών έδωσε την υπόθεση στην Ελληνική Αστυνομία και μετά έρευνα, εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη και η πραγματική ταυτότητα του διαχειριστή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, η ποινική δίωξη απευθύνεται στο φυσικό πρόσωπο που διαχειριζόταν τον λογαριασμό «Soula Glamorous», τη χρονική περίοδο που έγιναν οι αναρτήσεις. Η δίκη, όπως αναφέρθηκε, έχει οριστεί για τις αρχές του 2027.

«Η εξέλιξη της ποινικής δίωξης σε βάρος του προσώπου που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο προφίλ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρώτον, διότι καταδεικνύει την ουσιαστική βασιμότητα της μήνυσής μας και, δεύτερον, διότι πρέπει να γίνει σαφές προς όλους ότι δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία και να προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη συνανθρώπων τους. Πρέπει, επίσης, να κατανοήσουν ότι η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της κατάλληλης έρευνας, έχει τη δυνατότητα να τους εντοπίσει», δήλωσε η δικηγόρος του Στάθη Σχίζα, Γιούλη Ρετζέπη.

«Όπως είχαμε δηλώσει τόσο εγώ όσο και ο εντολέας μου, κ. Σχίζας, μετά την κατάθεση της μήνυσης το 2023, θα φτάσουμε την υπόθεση μέχρι το τέλος. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την τιμή και την υπόληψη ενός ανθρώπου.

Είναι απαράδεκτο να διατυπώνονται δημόσια τέτοια σχόλια, τα οποία βλέπει και υφίσταται ένα παιδί, παρακολουθώντας να θίγεται με αυτόν τον τρόπο ο πατέρας του. Σε μια εποχή όπου η βία και η έκρηξη μίσους μέσω του διαδικτύου έχουν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνες, η προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών μας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη», πρόσθεσε η κυρία Ρετζέπη.

Οι επίμαχες αναρτήσεις του λογαριασμού «Soula Glamorous» αφορούσαν την προσωπική ζωή του Στάθη Σχίζα, αλλά και τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό παιχνίδι «Survivor All Star» το 2023.

Όπως έλεγε από την πρώτη στιγμή ο Στάθης Σχίζας, τα όσα γράφονταν δεν ήταν απλά κουτσομπολιά, αλλά ψευδή γεγονότα που σκοπό είχαν να τον μειώσουν και να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή του.

Πηγή: newsit.gr