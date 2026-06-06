Η FIFA αναθεώρησε την απαγόρευση μπουκαλιών νερού στο Μουντιάλ 2026

Η FIFA έκανε πίσω στην αρχική απόφασή της για την απαγόρευση των μπουκαλιών νερού στα γήπεδα του Μουντιάλ, επιτρέποντας τελικά την είσοδο φιλάθλων με σφραγισμένα πλαστικά μπουκάλια υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Με βάση τη νέα οδηγία, οι φίλαθλοι που θα δουν αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά θα μπορούν να μπαίνουν στα γήπεδα έχοντας μαζί τους ένα σφραγισμένο πλαστικό μπουκάλι νερού έως 590 ml. Ακόμη είναι ωστόσο άγνωστο αν το ίδιο μέτρο θα υπάρξει και στους αγώνες που θα γίνουν στο Μεξικό.

Αρχικά, η FIFA είχε επιτρέψει μόνο άδεια διάφανα πλαστικά μπουκάλια χωρητικότητας έως ενός λίτρου, ώστε οι φίλαθλοι να τα γεμίζουν από τα σημεία παροχής νερού των σταδίων. Η πρόβλεψη αυτή αποσύρθηκε λίγες ημέρες αργότερα, προκαλώντας αντιδράσεις από οργανώσεις φιλάθλων, πολιτικούς και φορείς δημόσιας υγείας.

Η συζήτηση εντάθηκε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στις αντιδράσεις έπαιξε και το κόστος αγοράς νερού μέσα στα γήπεδα, αφού η τιμή ενός μπουκαλιού εκτιμάται ότι θα είναι από 6 έως 9 δολάρια στις περισσότερες εγκαταστάσεις της διοργάνωσης.