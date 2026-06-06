Με Στραζέλ και Οκόμπο η Μονακό ανέκτησε το πλεονέκτημα έδρας

Με σούπερ δεύτερο δεκάλεπτο και πρωταγωνιστές τους Στραζέλ – Οκόμπο, η Μονακό πέρασε από την έδρα της Ναντέρ (61-83), ανακτώντας το πλεονέκτημα έδρας και κάνοντας το 2-1 στην ημιτελική σειρά του γαλλικού πρωταθλήματος.

Χάρη στο επιμέρους σκορ 8-23 της δεύτερης περιόδου η Μονακό απέκτησε διψήφια διαφορά, την οποία συντήρησε και ανέβασε έως και τους 23 πόντους (37-60), χωρίς να ανησυχήσει ως το φινάλε της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που συνεχίζουν να παίζουν χωρίς τον Μάικ Τζέιμς λόγω οικονομικών θεμάτων, ο Έλι Οκόμπο είχε 23 πόντους με 4/7 τρίποντα και από κοντά ήταν και ο Ματ Στραζέλ με21 πόντους και επίσης 4/7 τρίποντα.

Για τους γηπεδούχους μοναδικός διψήφιος ήταν ο Πολ Λακόμπ με 13 πόντους.

Επόμενο παιχνίδι ξανά στην έδρα της Ναντέρ (8/6), όπου αν κερδίσει η Μονακό εξασφαλίζει το εισιτήριο για τους τελικούς της γαλλικής λίγκας.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 28-43, 46-54, 61-83