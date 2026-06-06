Ένταση στο Αιγαίο: Μπαράζ παραβιάσεων από οπλισμένα τουρκικά F-16 - Εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό

Νέες τουρκικές προκλήσεις καταγράφηκαν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 στο Αιγαίο, με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας να ανακοινώνει σειρά παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ).

Συνολικά εννέα τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα μέσα προκάλεσαν παραβάσει και παραβιάσεις στο FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, οι τουρκικές αεροπορικές δραστηριότητες περιλάμβαναν δύο σχηματισμούς αποτελούμενους από τέσσερα συνολικά μαχητικά F-16, εκ των οποίων δύο ήταν οπλισμένα.

Παράλληλα, καταγράφηκε η παρουσία δύο αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας ATR-72, δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) και ενός ελικοπτέρου.

Σημειώθηκαν συνολικά οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Από αυτές, δύο αποδόθηκαν στα τουρκικά F-16, τρεις στα UAV, δύο στα ATR-72 και μία στο ελικόπτερο.

Παράλληλα, καταγράφηκαν εννέα παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, εκ των οποίων πέντε πραγματοποιήθηκαν από τα F-16 και τέσσερις από τα ATR-72.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, κατά τη διάρκεια των περιστατικών σημειώθηκε μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών.

Οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις καταγράφηκαν στο Βορειοανατολικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, περιοχές όπου παρατηρείται συχνά αυξημένη τουρκική αεροπορική δραστηριότητα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: newsbomb.gr