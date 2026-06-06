Χβαλίνσκα: «Θα δίνω τα πάντα για να γίνομαι καλύτερη»

Η Μάγια Χβαλίνσκα δήλωσε περήφανη για την προσπάθειά της στο Roland Garros και αποφασισμένη να δουλέψει σκληρά για να παραμείνει στα υψηλά «πατώματα» του παγκοσμίου τένις.

Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία της στο τουρνουά λέγοντας: «Ήταν σίγουρα τρεις αξέχαστες εβδομάδες για μένα… δεν θα τις ξεχάσω ποτέ».

Αναφερόμενη στον τελικό και την αντίπαλό της, δήλωσε: «Η Μίρα ήταν πολύ καλύτερη παίκτρια σήμερα και άξιζε να κερδίσει».

Παρά την ήττα, τόνισε την προσωπική της προσπάθεια: «Είμαι περήφανη για την προσπάθειά μου. Έδωσα τα πάντα… νομίζω ότι μπορώ να είμαι περήφανη για τον εαυτό μου».

Μιλώντας για τις αλλαγές στη ζωή της, ανέφερε: «Θα είναι διαφορετικά, σίγουρα, αλλά ελπίζω ότι θα προσαρμοστώ… θα δίνω τα πάντα για να γίνομαι καλύτερη κάθε μέρα». Για την απόδοσή της στο τουρνουά, παραδέχτηκε: «Ειλικρινά, δεν ένιωθα ότι παίζω το καλύτερό μου τένις, κάτι που είναι κάπως περίεργο».

Παράλληλα, στάθηκε στην αυτοπεποίθηση που απέκτησε: «Απέκτησα πολλή αυτοπεποίθηση, γιατί δεν είχα ξαναπαίξει πραγματικά απέναντι σε παίκτριες υψηλής κατάταξης».

Για το μέλλον της, δήλωσε ξεκάθαρα: «Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά… θα δίνω τα πάντα για να συνεχίσω και να γίνω καλύτερη παίκτρια».

Αναφερόμενη στη φυσική της κατάσταση στον τελικό, είπε: «Ήμουν κουρασμένη, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό… όλοι είμαστε, παίζουμε τόσα πολλά παιχνίδια».

Ενώ για την αντίπαλό της πρόσθεσε: «Είναι μια απίστευτη παίκτρια, πολύ σταθερή… διαχειρίστηκε τις συνθήκες πολύ καλύτερα από μένα».

Για την ψυχολογική πίεση του αθλήματος, εξήγησε: «Το τένις είναι ένα τόσο δύσκολο άθλημα… ξεκινάμε πολύ μικροί και ο κόσμος περιμένει να συμπεριφερόμαστε σαν ενήλικες, ενώ είμαστε ακόμα παιδιά».

Και συμπλήρωσε για την έκθεση των αθλητών: «Η πίεση είναι τεράστια… ο καθένας μπορεί να σε κρίνει, ειδικά σήμερα που ο καθένας μπορεί να γράψει οτιδήποτε στο διαδίκτυο».

Τέλος, για την επιτυχία και τη διαφορά επιπέδου, ανέφερε: «Υπάρχουν τόσοι πολλοί εξαιρετικοί παίκτες εκτός του top 100… είναι μια πολύ λεπτή γραμμή». Και κατέληξε τονίζοντας την πορεία της: «Είναι 18 χρόνια σκληρής δουλειάς, υπομονής και επιμονής… έπρεπε να περάσω πολλά για να βρεθώ εδώ».