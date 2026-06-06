Ούτε στο Μεξικό: Τέλος από την Μοντερέι ο Αντονί Μαρσιάλ!

Λίγο μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ματίας Αλμέιδα, ο πρώην άσος της ΑΕΚ αποτελεί παρελθόν από τον μεξικάνικο σύλλογο.

Άλλο ένα ποδοσφαιρικό φιάσκο στην καριέρα του Αντονί Μαρσιάλ ολοκληρώθηκε με τον πιο άδοξο τρόπο.

Μετά από μόλις 20 παιχνίδια και 799 λεπτά συμμετοχής με την φανέλα της Μοντερέι, ο 30χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός έλυσε την συνεργασία του με τον μεξικάνικο σύλλογο, που πήρε από αυτόν μόλις ένα γκολ και τρεις ασίστ, σε μία από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές στην ιστορία του.

Ο Ματίας Αλμέιδα με δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες είχε προαναγγείλει το τέλος της συνεργασίας των ραγιάδος με τον Μαρσιάλ, ο οποίος συμφώνησε να λύσει την συνεργασία του με τον σύλλογο του Μεξικού και αναζητεί πλέον ως ελεύθερος τον επόμενο προορισμό της καριέρας του.