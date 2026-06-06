Αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό έδωσαν οι παλαίμαχοι της ΑΕΚ και του Πιερικού 

Ιδιαίτερη σημασία είχε ο αγώνας μεταξύ των παλαιμάχων της ΑΕΚ και του Πιερικού καθώς τα έσοδα διατέθηκαν στη Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση, «οι παλαίμαχοι του Πιερικού και της ΑΕΚ τέθηκαν απόψε αντιμέτωποι στο ΔΑΚ Κατερίνης. Ο αγώνας είχε φιλανθρωπικό αλλά και πανηγυρικό χαρακτήρα, αφού συνδυάστηκε με τον εορτασμό των 65 χρόνων από την ίδρυση του Πιερικού. Τα έσοδα διατέθηκαν στη Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης.

Πριν την έναρξη του αγώνα ο σύνδεσμος παλαιμάχων του Πιερικού βράβευσε τον Γιώργο Κεφαλίδη και τον Παναγιώτη Τσιντώτα, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί με τα χρώματα και των δύο ομάδων.

Η ομάδα της ΑΕΚ καταρτίστηκε από πρώην ποδοσφαιριστές της που ταξίδευσαν από την Αθήνα, αλλά και από πολλούς πού είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Βόρεια Ελλάδα.

Το οδοιπορικό θα συνεχιστεί αύριο Κυριακή 7 Ιουνίου με προορισμό την Πτολεμαϊδα, για αγώνα με την αντίστοιχη ομάδα του Εορδαϊκού, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εορδαίας.

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στην αποστολή της ΑΕΚ είναι οι Γεωργαμλής, Καραγκιοζόπουλος, Κεφαλίδης, Καραφέσκος, Λ. Γεωργιάδης, Τόσκας, Στυλιανόπουλος, Λέτσας, Ακριβόπουλος, Ρούσεφ, Κυριακίδης, Κοπιτσής, Θεοδωρόπουλος, Καπετάνος, Κατσαβός, Σολάκης, Παυλόπουλος, Μαυροδήμος, Πυθαρούλης, Κακούσιος, Γ. Νεστορίδης, Σοφιανίτης, Ζωγράφος, Ζώνας.

Για την ιστορία, το σκορ του αγώνα ήταν 5-5 και για την ΑΕΚ πέτυχαν δύο γκολ ο Σολάκης και από ένα οι Κοπιτσής, Ρούσεφ και Παυλόπουλος.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο πάντα δραστήριος ΣΦ ΑΕΚ Κατερίνης δεξιώθηκε την αποστολή των παλαιμάχων της ΑΕΚ σε κέντρο διασκέδασης στην Παραλία Κατερίνης».