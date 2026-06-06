Εισιτήρια από… χρυσάφι: Έως 109 χιλ. δολάρια οι καλύτερες θέσεις στο MSG

Από το ντελίριο στην… παραφροσύνη! Η Νέα Υόρκη ζει μια τρέλα με τους Νικς, που προηγούνται 2-0 των Σπερς στους τελικούς του ΝΒΑ, με τις τιμές των εισιτηρίων να έχουν εκτοξευτεί.

Οι Νικς έσπασαν δις την έδρα των Σπερς και έχουν την ευκαιρία στην έδρα τους να κάνουν το 4-0 και να κατακτήσουν τον τίτλο. Με την ομάδα να βρίσκεται μόλις δύο νίκες μακριά από το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 1973, κανείς δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία να βρεθεί στο Madison Square Garden για μια πιθανή ιστορική στέψη.

Η ζήτηση είναι τεράστια και οι τιμές των εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Σύμφωνα με το «Gametime», μετά το δεύτερο διπλό στο Σαν Αντόνιο, το φθηνότερο εισιτήριο για το Game 3 ανέβηκε στα από τα 7.142 δολάρια στα 11.736 δολάρια. Όσο για τις θέσεις δίπλα στο παρκέ, οι τιμές ξεπερνούν πλέον τα 104.000 δολάρια.

Ακόμη πιο εξωπραγματική είναι η κατάσταση ενόψει του Game 4, το οποίο μπορεί να είναι και το τελευταίο, αν γίνει το 4-0. Τα πιο οικονομικά εισιτήρια κοστολογούνται ήδη στα 14.654 δολάρια, ενώ οι καλύτερες θέσεις στο MSG φτάνουν τα 109.106 δολάρια.

Όλα δείχνουν πως οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν αν η ομάδα της Νέας Υόρκης κάνει ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο.