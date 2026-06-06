Παλιός παίκτης της ΑΕΚ αναλαμβάνει την Μπόκα Τζούνιορς!

Ο Ροδόλφο Αρουαμπαρένα είναι ο εκλεκτός της διοίκησης για να διαδεχθεί τον Κλαούντιο Ούμπεδα στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου!

Έτοιμος για τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Μπόκα Τζούνιορς είναι ο Ροδόλφο Αρουαμπαρένα. Ο Αργεντινός, ο οποίος φόρεσε την φανέλα της ΑΕΚ την σεζόν 2007-08 είναι ο εκλεκτός για να αντικαταστήσει τον Κλαούντιο Ούμπεδα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Μπουένος Αϊρες και όπως μεταδίδουν στην Αργεντινή, το μόνο που απομένει είναι μερικές λεπτομέρειες, ώστε να μπουν υπογραφές.

Ο Αρουαμπαρένα κάθισε με μεγάλη επιτυχία στον πάγκο της Μπόκα Τζούνιορς την διετία 2014-16, ενώ έκτοτε εργάζεται στον αραβικό κόσμο, έχοντας αναλάβει ομάδες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (όπως και την Εθνική της ομάδα), το Κατάρ, αλλά και τη Σαουδική Αραβία.

Ο Αργεντινός τεχνικός ήταν ο εκλεκτός του Χουάν Ρομάν Ρικέλμε για την τεχνική ηγεσία του συλλόγου και η προφορική συμφωνία που αναμένεται να επισημοποιηθεί πολύ σύντομα είναι για συμβόλαιο 18 μηνών.