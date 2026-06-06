Διάψευση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη για αδιαφορία του Α.Τ Αγίων Αναργύρων σε ενδοοικογενειακή βία

Αίσθηση προκάλεσε η καταγγελία μιας 35χρονης μητέρας δύο παιδιών σχετικά με την αντιμετώπιση που -όπως υποστηρίζει- έτυχε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όταν πήγε να καταγγείλει τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία.

Μέσω εκπομπής του MEGA, η γυναίκα ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε προχωρήσει σε τρεις μηνύσεις σε βάρος του συντρόφου της, χωρίς όμως να υπάρξει ποτέ σύλληψη.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αστυνομικοί την επέστρεψαν στο σπίτι με περιπολικό, παρότι είχε το αυτοκίνητό της, προκειμένου να δουν εάν ο σύντροφός της βρισκόταν εκεί.

Όπως λέει, τους είχε ήδη εξηγήσει ότι δεν θα ήταν στο σπίτι, καθώς γνώριζε πως είχε υποβληθεί μήνυση. «Μου είπαν να κλειδώσω την πόρτα και, αν γίνει κάτι, να καλέσω το 100 πάλι».

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι παρά τις μηνύσεις, το μόνο μέτρο που ελήφθη ήταν η εγκατάσταση του «panic button», χωρίς να έχει υπάρξει σύλληψη του καταγγελλόμενου.

«Ήξερα πού είναι και τους έλεγα πού μπορούν να τον βρουν. Ήταν σε δημόσιο χώρο, όχι σε σπίτι. Αλλά, δεν έγινε ποτέ τίποτα», σημείωσε.

Η διάψευση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναφέρει τα εξής:

«Σημερινές αναφορές που διατυπώθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή περί αδιαφορίας ή πλημμελούς διαχείρισης καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς από τα επίσημα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι οι καταγγελίες της παθούσας καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν και έτυχαν του προβλεπόμενου αστυνομικού και δικαστικού χειρισμού.

Η παθούσα κατέθεσε καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγελίες καταγράφηκαν κανονικά και εκδόθηκαν αναζητήσεις για τον δράστη στα όρια του αυτοφώρου.

Όλες οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν έχουν υποβληθεί κανονικά στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Κατά τις δύο πρώτες καταγγελίες (Μάιος 2023 και Νοέμβριος 2024) , η παθούσα δεν δέχτηκε να της χορηγηθεί το «panic button» ούτε να μεταφερθεί σε ασφαλές κατάλυμα («safe house») της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ μετά την πρώτη καταγγελία δράστης και θύμα είχαν υπογράψει ποινική διαμεσολάβηση.

Σήμερα, 6 Ιουνίου 2026, ο δράστης οδηγήθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στο δικαστήριο, δικάστηκε για την τελευταία καταγγελία και του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή, ενώ στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση της δικαιοσύνης.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η διαχείριση καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τα ισχύοντα πρωτόκολλα προστασίας, με σεβασμό στα δικαιώματα και την ασφάλεια των θυμάτων αλλά και την ιδιαίτερη ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει το προσωπικό των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας».

Πηγή: cnn.gr