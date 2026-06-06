O Κώστας Παπανικολάου δεύτερος σε αγώνες με τον Ολυμπιακό

Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο δεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού με τις περισσότερες παρουσίες στην Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Αγωνίστηκε για 365η φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού και συνολικά για 379η στην καριέρα του στη #StoiximanGBL, στον χθεσινό, 2ο τελικό των playoffs. Έτσι…

Έγινε 2ος σε αγώνες με τον Ολυμπιακό στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος αφού ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη.

Μπήκε στην 20άδα της αντίστοιχης λίστας της Stoiximan Greek Basketball League αφού «έπιασε» τον Αντώνη Ασημακόπουλο.

Ακόμη χθες ο αρχηγός του Ολυμπιακού…