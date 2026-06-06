Πήρε τη νίκη στο επεισοδιακό φιλικό με την Χιλή η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία σε ένα φιλικό ματς με εντάσεις και αποβολές, πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στην Χιλή με 2-1.

Το πρώτο μέρος κύλισε με την Πορτογαλία να έχει τον απόλυτο έλεγχο, χωρίς όμως να καταφέρει να παραβιάσει την εστία των Χιλιανών, με τον διαιτητή να ακυρώνει και γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο για οφσάιντ.

Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, μάλιστα τα αίματα άναψαν, με τον Ράφαελ Λεάο να γρονθοκοπεί αντίπαλο και να αποβάλλεται, μαζί με τον Ιβάν Ρομάν, αφήνοντας τις ομάδες τους με δέκα παίκτες.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, με τους Πορτογάλους να ανοίγουν το σκορ στο 58' με τον Γκονσάλο Γκέδες, ενώ στο 75' ο Μπρούνο Φερνάντες διαμόρφωσε το 2-0.

Οι Χιλιανοί το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο τελικό 2-1, με τον Σεπέντα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων να παραβιάζει την εστία των Πορτογάλων.