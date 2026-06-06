Ισπανικά ΜΜΕ: «Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού Μαγιόρκα για Μαφέο, μένει το ναι του παίκτη»

Μια ανάσα από την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν media από την Ισπανία.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Ultima Hora, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Μαγιόρκα για την απόκτηση του 28χρονου μπακ και το μόνο που απομένει είναι η οριστική απάντηση του παίκτη.

Ο Μαφέο βρίσκεται σε διακοπές στην Κολομβία και λόγω της διαφοράς της ώρας η απάντησή του αναμένεται να δοθεί εντός των επόμενων ωρών, για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός στην μεταγραφή του.

Οι Ισπανοί, αναφέρουν μάλιστα ότι το ποσό που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι κάτω από τα 10 εκατ. ευρώ, που ζητούσε η Μαγιόρκα πριν από έναν χρόνο από την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Πάμπλο Μαφέο αγωνίζεται στην Μαγιόρκα από το 2022 και έχει καταγράψει συνολικά με την φανέλα των νησιωτών 160 συμμετοχές, αποτελώντας βασικό γρανάζι στην άμυνά της ισπανικής ομάδας.