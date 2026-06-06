Βιεϊρίνια - Μάτος: Οι «στρατιώτες» του ΠΑΟΚ στην πρώτη γραμμή

Από τον Βιεϊρίνια στον Μάτος, από τα γήπεδα στα αποδυτήρια, από τα ποδοσφαιρικά παπούτσια στο κοστούμι. Δύο άνθρωποι που μοιράζονται το ίδιο πάθος και την ίδια τρέλα για το ποδόσφαιρο, αναλαμβάνουν τα ηνία του ΠΑΟΚ της νέας εποχής.

Εδώ και ημέρες έμοιαζε με κοινό μυστικό. Ο ΠΑΟΚ της επόμενης ημέρας δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τον Βιεϊρίνια. Τον άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα κάθε γωνιά των αποδυτηρίων, που ζει και αναπνέει για το club. Ωστόσο, σε πρώτη φάση έπρεπε να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, αφήνοντας πίσω του μια ολόκληρη ζωή μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Ο Ιβάν Σαββίδης του έδωσε την ελευθερία να επιλέξει τη διαδρομή που επιθυμούσε να ακολουθήσει μετά το τέλος της καριέρας του. Ενδεχομένως να προσεγγίσει το ποδόσφαιρο από μια διαφορετική οπτική. Την ίδια στιγμή, όμως, τον ήθελε δεδομένα και δίπλα στην ομάδα. Σαν παρουσία, σαν φιγούρα, σαν άποψη, σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Ως σύμβουλό του, όπως έλεγε μέχρι πρότινος το «ταμπελάκι» του.

Έναν χρόνο μετά, ο Δικέφαλος ενεργοποιεί τον Βιεϊρίνια σε έναν κομβικό ρόλο, αναθέτοντάς του τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ενός ανθρώπου που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ποδοσφαιρικό τμήμα, τη σταθερά που θα ενώνει όλα τα μέλη των αποδυτηρίων και τον κρίκο που θα καλείται καθημερινά να διαχειρίζεται προκλήσεις, δυσκολίες και απαιτητικές καταστάσεις. Εκείνον που θα ζει και θα παλεύει μαζί τους.

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς τι σημαίνει η παρουσία του Βιεϊρίνια μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, άλλωστε οι «ταμπέλες» δεν τον ενδιέφεραν και ποτέ. Δίπλα του, ως συμπαίκτης εκτός γηπέδων, θα βρίσκεται ένας ακόμη αγαπημένος «στρατιώτης» της ασπρόμαυρης ιστορίας. Ο Λέο Μάτος. Ένας ποδοσφαιριστής που αγαπήθηκε όσο λίγοι, που έδωσε την ψυχή του στο γήπεδο και κέρδισε για πάντα μια θέση στις καρδιές των φίλων του ΠΑΟΚ.

Αυτός ο ωραίος τύπος που εδώ και μέρες βρισκόταν σε ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους του Δικεφάλου και μόλις «έσκασε» η επισημοποίηση της συμφωνίας, άρχισε να μετρά αντίστροφα για να επιστρέψει στην πόλη που έγραψε ιστορία, γνωρίζοντας πως μπροστά του έχει πολλή δουλειά...

Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο δυνατό μήνυμα της επόμενης ημέρας. Η επιστροφή και η απόλυτη ενεργοποίηση ανθρώπων που δεν χρειάζονται συστάσεις. Ανθρώπων που γνωρίζουν τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Που έζησαν και ένιωσαν ΠΑΟΚ. Που έγιναν κομμάτι του. Και τώρα, σε μια διαφορετική αποστολή, καλούνται να συνεχίσουν να γράφουν ιστορία. Μακριά από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά πάντα στην ίδια πλευρά. Εκεί όπου βρίσκονταν πάντα.

Δύο ηγετικές μορφές που πέφτουν κατευθείαν στα βαθιά. Που καλούνται να κολυμπήσουν σε θάλασσες που δεν θα είναι πάντα ήρεμες, με φουρτούνες, πιέσεις και απαιτήσεις. Δύο τύποι που γνωρίζουν καλά πως η ιστορία τους και η αγάπη που εισέπραξαν από τον κόσμο γεννούν προσδοκίες. Μόνο που ούτε ο Βιεϊρίνια ούτε ο Μάτος έμαθαν ποτέ να κρύβονται πίσω από αυτές. Έτσι, έφτιαξαν τη διαδρομή τους. Και τώρα καλούνται να το κάνουν ξανά, από έναν διαφορετικό ρόλο...