Νέος Τεχνικός Διευθυντής του ΠΑΟΚ ο Βιεϊρίνια!

Σταθερά, δίπλα στον ΠΑΟΚ, ο Αντρέ Βιεϊρίνια δεν θα μπορούσε να λείπει από το νέο κεφάλαιο του Δικεφάλου, αυτήν την φορά σε διαφορετικό πόστο, αναλαμβάνοντας το ρόλο του Τεχνικού Διευθυντή.

Δύο από τις πρώτες κινήσεις που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, η επιστροφή του Λέο Μάτος είναι γεγονός. Ο Βραζιλιάνος επιστρέφει σε νέο ρόλο, σε μία ομάδα που έγραψε το όνομά του με «χρυσά» γράμματα.

Από την άλλη, η επισημοποίηση από πλευράς Δικεφάλου του νέου ρόλου και για τον Αντρέ Βιεϊρίνια: «αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Ο Αντρέ, που παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής για να πάρει το UEFA A, έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγωνιστικής στρατηγικής της ομάδας και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος».

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη στέλεχος του ΠΑΟΚ μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Είναι ένας άνθρωπος της ομάδας και της εμπιστοσύνης της οικογένειας Σαββίδη, παρά το γεγονός ότι εδώ και έναν χρόνο έχει κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Δεν ήταν τυχαία η παρουσία του δίπλα στην ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης σεζόν. Ο Πορτογάλος ακολουθούσε την αποστολή σε όλα τα παιχνίδια, βρισκόταν στον πάγκο και είχε διαρκή επαφή με το αγωνιστικό τμήμα, παρακολουθώντας από κοντά τον τρόπο λειτουργίας μιας ομάδας και έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Παράλληλα, συνεχίζει να επενδύει στη δική του εξέλιξη, μέσα από τις σπουδές (UEFA A) γύρω από το ποδόσφαιρο, επιδιώκοντας να αποκτήσει ακόμη βαθύτερη γνώση του αντικειμένου σε όλα τα επίπεδα.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε σε μεγάλο βαθμό μεταβατικό χαρακτήρα για τον Βιεϊρίνια. Ήταν η πρώτη του χρονιά μετά το τέλος της αγωνιστικής δράσης, μια περίοδος προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, με τον ΠΑΟΚ να του δίνει τον απαιτούμενο χρόνο ώστε η μετάβαση να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά.

Σε αυτό το διάστημα παρέμεινε ενεργό κομμάτι του οργανισμού, με παρουσία τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στις ακαδημίες. Παράλληλα, όπου κρίθηκε απαραίτητο, αξιοποιήθηκαν οι επαφές και το δίκτυο που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είτε σε μεταγραφικές υποθέσεις είτε σε επαφές με ποδοσφαιριστές, συλλόγους και παράγοντες, ο Πορτογάλος βρισκόταν στη διάθεση της ομάδας, προσφέροντας τις γνώσεις και τις διασυνδέσεις του.

Πλέον, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί, με την έννοια πως η περίοδος της προσαρμογής έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και είναι λογικό ο ρόλος του να γίνεται ακόμη πιο ενεργός σε πολλά επίπεδα, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού τμήματος. Κάτι που πιστοποιεί πλέον και η ανακοίνωση...